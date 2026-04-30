Французскому подростку грозит срок за глупый трюк с соломинкой в Сингапуре Власти Сингапура предъявили обвинения подростку из-за слюны на соломинке

Сингапурские органы предъявили обвинения французскому подростку в хулиганстве и нарушении порядка из-за ролика, где юноша облизал соломинку из автомата с апельсиновым соком, а затем положил ее обратно, передает Straits Times. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет и штраф.

По информации журналистов, обвинения юноше предъявили 24 апреля, он до сих пор не признал вину. Суд разрешил обвиняемому поехать в Манилу в мае на школьную экскурсию, которая необходима для получения аттестата. Суд состоится 29 мая.

Отмечается, что компания, которой принадлежит автомат, подала заявление в полицию. Она также продезинфицировала устройство и заменила все 500 соломинок, которые были внутри аппарата. Кроме того, представители пообещали модернизировать подачу трубочек и оснастить каждую индивидуальной упаковкой.

