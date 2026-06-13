Во Франции вынесли приговор любителям русской классики Шестерых граждан Грузии осудили во Франции за кражу редких русских книг

Шестерых граждан Грузии осудили во Франции за кражу редких изданий русской классики, сообщило издание Monde. Их приговорили к срокам от полутора лет условно до семи лет тюрьмы.

Среди похищенных изданий были рукописи произведений писателей Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Книги были украдены из библиотек в Париже и Лионе. Издание отметило, что злоумышленники могли входить в обширную преступную группировку, которая занимается ограблениями в ряде стран Европы. Похожие случаи краж происходили в Швейцарии, Польше, Латвии и ФРГ.

Ранее посетитель филиала парижского музея современного искусства «Центр Жоржа Помпиду» в городе Мец на востоке Франции украл банан, приклеенный к стене скотчем. Арт-объект являлся произведением итальянского художника Маурицио Каттелана «Комедиант».

До этого дом нападающего «Валенсии» Ларджи Рамазани был ограблен во время матча 38-го тура Ла Лиги против «Барселоны». По данным журналистов, неизвестные проникли на виллу футболиста в элитном районе Бетера через окно, при этом сигнализация не сработала.