Во Франции вынесли приговор любителям русской классики

Шестерых граждан Грузии осудили во Франции за кражу редких изданий русской классики, сообщило издание Monde. Их приговорили к срокам от полутора лет условно до семи лет тюрьмы.
Среди похищенных изданий были рукописи произведений писателей Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Книги были украдены из библиотек в Париже и Лионе. Издание отметило, что злоумышленники могли входить в обширную преступную группировку, которая занимается ограблениями в ряде стран Европы. Похожие случаи краж происходили в Швейцарии, Польше, Латвии и ФРГ.
Ранее посетитель филиала парижского музея современного искусства «Центр Жоржа Помпиду» в городе Мец на востоке Франции украл банан, приклеенный к стене скотчем. Арт-объект являлся произведением итальянского художника Маурицио Каттелана «Комедиант».
До этого дом нападающего «Валенсии» Ларджи Рамазани был ограблен во время матча 38-го тура Ла Лиги против «Барселоны». По данным журналистов, неизвестные проникли на виллу футболиста в элитном районе Бетера через окно, при этом сигнализация не сработала.