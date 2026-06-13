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13 июня 2026 в 13:22

Во Франции вынесли приговор любителям русской классики

Шестерых граждан Грузии осудили во Франции за кражу редких русских книг

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Шестерых граждан Грузии осудили во Франции за кражу редких изданий русской классики, сообщило издание Monde. Их приговорили к срокам от полутора лет условно до семи лет тюрьмы.

Среди похищенных изданий были рукописи произведений писателей Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Книги были украдены из библиотек в Париже и Лионе. Издание отметило, что злоумышленники могли входить в обширную преступную группировку, которая занимается ограблениями в ряде стран Европы. Похожие случаи краж происходили в Швейцарии, Польше, Латвии и ФРГ.

Ранее посетитель филиала парижского музея современного искусства «Центр Жоржа Помпиду» в городе Мец на востоке Франции украл банан, приклеенный к стене скотчем. Арт-объект являлся произведением итальянского художника Маурицио Каттелана «Комедиант».

До этого дом нападающего «Валенсии» Ларджи Рамазани был ограблен во время матча 38-го тура Ла Лиги против «Барселоны». По данным журналистов, неизвестные проникли на виллу футболиста в элитном районе Бетера через окно, при этом сигнализация не сработала.

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