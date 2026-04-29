OpenAI обвинили в сокрытии планов школьного стрелка

Семьи семи жертв стрельбы в школе в Британской Колумбии в Канаде подали иски против OpenAI, пишет The Guardian. Они заявили, что компания не сообщила властям о переписке стрелка с ChatGPT, хотя, по их данным, подозрительное поведение пользователя установили до нападения.

По материалам дела, 18-летний Джесси Ван Рутселаар за восемь месяцев до атаки писал о насилии, и его аккаунт отметили как опасный. Однако вместо обращения в полицию профиль просто заблокировали. Истцы утверждают, что подросток быстро создал новый аккаунт и продолжил пользоваться сервисом.

В исках говорится, что это решение привело к трагедии в Тамблер-Ридже, где нападавший ворвался в школу с винтовкой, убил людей и ранил десятки, а после покончил с собой. До этого он застрелил мать и младшего брата.

Адвокаты заявили, что это первые иски такого рода и их число может вырасти. В OpenAI ответили, что считают произошедшее трагедией и уже усилили меры безопасности, включая выявление угроз и реакцию системы на тревожные сигналы.

Ранее глава OpenAI Сэм Альтман принес извинения за то, что компания не уведомила правоохранительные органы об онлайн-активности стрелка. Внутренняя система безопасности OpenAI действительно классифицировала действия пользователя как «подготовку к насилию». В компании рассматривали вариант обращения в канадскую полицию, однако руководство сочло, что нет поводов для беспокойства.