19 мая 2026 в 23:57

«План не в этом»: США не хотят передачи обогащенного урана из Ирана в РФ

Вашингтон не рассматривает передачу обогащенного урана из Ирана в Россию в качестве элемента возможной сделки, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, американский план никогда не предусматривал такого варианта.

В настоящее время наш план заключается не в этом. Наш план никогда в этом не состоял, — сказал он журналистам в Белом доме.

Вице-президент США также упомянул, что ему доводилось видеть некие публикации на эту тему, однако источник их происхождения ему неизвестен. Тем не менее, по словам Вэнса, американский лидер Дональд Трамп намерен и дальше поддерживать диалог, чтобы в конечном счете прийти к взаимоприемлемому соглашению.

По его словам, сам Тегеран не поднимал эту тему и вряд ли иранцы были бы воодушевлены подобной идеей. Президент США, как отметил вице-президент, также не проявляет к ней энтузиазма.

Но кто знает? Я не стану давать обещаний относительно переговоров в предварительном порядке по какому-либо из конкретных вопросов, — подчеркнул Вэнс.

Ранее некоторые СМИ озвучивали, что Тегеран может согласиться на длительное замораживание ядерной программы вместо полной ликвидации при условии, что 400 килограммов радиоактивного материала будут отправлены Москве, а не Вашингтону. Официально иранская сторона эти слухи не подтверждала.

«План не в этом»: США не хотят передачи обогащенного урана из Ирана в РФ
