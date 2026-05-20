Отбывавшего срок экс-главреда Tatler заметили в одном из ресторанов Москвы

Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (в паспорте — Кузьмин), отбывавший срок за вымогательство, появился в одном из ресторанов Москвы. Фотографиями с ужина поделилась в своем Telegram-канале супруга основателя Capital Group Ольга Карпуть, не уточнив, означает ли это выход медийной персоны из тюрьмы.

Дорогой друг Ариан, который аккуратно исследует Москву после долгого отсутствия, захотел впервые после возвращения отужинать именно здесь, — написала Карпуть.

Она добавила, что ужин Романовскому показался «таким себе». Официальных комментариев о том, вышел ли экс-главред на свободу условно-досрочно, на данный момент нет.

В 2024 году суд приговорил Романовского, его соратника Тимура Бигаева и экс коммерческого директора холдинга «Осторожно медиа» Кирилла Суханова к длительным срокам за вымогательство у главы Ростеха Сергея Чемезова 11 млн рублей. Осенью Мосгорсуд сократил наказание: Суханову — с 7,5 до 5,5 года, Романовскому и Бигаеву — с 7 до 5 лет колонии строгого режима. По версии следствия, фигуранты требовали деньги за «блок» на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале «Тушите свет».

