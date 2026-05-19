Стали известны итоги премии ЦИПР Диджитал-2026

В ходе XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» прошла церемония награждения победителей премии ЦИПР Диджитал-2026. На участие в премии было подано 630 заявок, 60 из них вошли в шорт-лист. В рамках церемонии были объявлены 12 лидеров цифровой трансформации в разных номинациях. Награждение состоялось 18 мая, в первый день конференции. В жюри премии вошли ведущие государственные деятели, ответственные за развитие цифровых технологий, руководители профильных ассоциаций, медиаменеджеры и отраслевые эксперты.

По итогам премии «ЦИТ Нижегородской области» победил в номинации «Городские решения» за лучшие цифровые решения, направленные на развитие городской инфраструктуры и социально значимых объектов. Компания «Цельс» забрала награду за лучший проект в сфере цифровизации медицины. «Яндекс» тем временем был признан лучшим в номинации «Зеленая цифра», а «Норильский никель» — в номинации «Легенды инфобеза». Руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов получил награду как «Лидер цифровой информации», а «Газпромнефть — Цифровые решения» признана лучшей цифровой платформой. В своих номинациях победы также удостоились NtechLab («Лучшее применение ИИ»), ВТБ («Лучший физтех-проект»), «Газпром нефть» («Промышленный масштаб»), АО «Апатит» (Фосагро) («Умный транспорт»), «Базис» («Цифровая энергия»), МТС Линк («Цифровое преОбразование»).

Официальным партнером премии ЦИПР Диджитал-2026 стала новостная платформа «Дзен». Представители «Дзена» ознакомились с 60 проектами в шорт-листе премии и выбрали своего победителя в рамках специальной номинации «Выбор Дзена». В ней победила компания NtechLab за проект «Видеоаналитика с ИИ для поиска пропавших детей».

Организатором премии выступает компания «ОМГ». Премия прошла при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, АНО «Цифровая экономика» и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Партнером по информационной безопасности выступила ГК «Солар»: компания отвечала за безопасность голосования и обеспечивала его защищенность от потенциальных кибератак и других внешних воздействий.