На премии HREXPO PRO ЛЮДЕЙ 2026 представят более 100 практик управления

Форум HREXPO PRO ЛЮДЕЙ 2026 продолжает принимать и рассматривать заявки на ежегодную Премию за лучшую человекоцентричную практику управления персоналом. В этом году в конкурсе уже приняли участие более 100 организаций из разных сфер, включая промышленность, банковский сектор, образование, здравоохранение и государственные учреждения.

Среди представленных решений важное место занимают комплексные программы поддержки персонала. Они охватывают мероприятия, способствующие улучшению физического и психического состояния работников, формированию корпоративной культуры, а также их обучению и карьерному развитию.

В этом году приоритетной темой станут цифровые инструменты, которые позволяют сотрудникам получать индивидуальную информацию и принимать обоснованные решения. Среди них — сервисы для управления социальными пакетами, отслеживания доходов, а также решения для оценки профессиональных возможностей сотрудников и разработки их карьерных планов.

В последнее время наблюдается активное развитие внутренних коммуникаций. Компании начинают использовать специализированные платформы, которые способствуют взаимодействию сотрудников и созданию профессиональных сообществ. Это помогает повысить уровень вовлеченности и улучшить обмен знаниями внутри коллектива.

