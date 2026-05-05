День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 12:58

На форуме «Стратегия Лидера» обсудили развитие рынка франшиз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

На Международном форуме по франчайзингу «Стратегия Лидера» обсудили развитие российского рынка франшиз в ходе сессии «Экономика франчайзи в 2026 году: точки удержания и роста». На ней выступил соучредитель COLIZEUM Дмитрий Смуров. Он поделился личным опытом масштабирования сети.

Мы видим, что рынок развивается неравномерно: в регионах открываются новые возможности, где меньше конкурентов, а в крупных городах важно учитывать насыщенность рынка и фокусироваться на доходности каждой точки. Каждая франшиза должна быть поддержана кейсами и аналитикой. Мы показываем партнерам, как оценивать трафик, средний чек и окупаемость, чтобы рост был устойчивым, а ошибки — минимальными, — высказался Смуров.

Кроме того, на сессии «Лидеры без гендера: как женщины строят сильные бизнесы, принимают жесткие решения и не делают скидок на обстоятельства» выступила журналистка Ксения Собчак. Она обсудила главные тренды в деловой сфере, преодоление гендерных стереотипов и особенности управления компаниями в традиционно мужских индустриях.

Мы не будем говорить о женском лидерстве как об абстракции. Нет никакого женского и мужского, есть человеческое. Но гендер все равно может стать и помехой на пути к целям, и важной темой для разговора — чтобы поделиться опытом героинь и советами, которые могут помочь построить бизнес, — отметила Собчак.

Участницы обсуждения пришли к выводу, что женщины в бизнесе успешно руководят сложными проектами благодаря лидерским качествам, стратегическому подходу и вниманию к деталям. Кроме того, взаимоподдержка и регулярное обучение позволяют им справляться с трудностями и достигать стабильных результатов.

Первый Международный форум по франчайзингу «Стратегия лидера» прошел с 19 по 20 апреля в Москве. На встрече присутствовали представители рынка франчайзинга из России и других стран, ключевые заинтересованные стороны, инвесторы, бизнесмены, представители финансовой отрасли и государственных органов.

Общество
форумы
Бизнес
Ксения Собчак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актрису сбил мотоциклист в Москве
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Суд изъял миллиарды рублей у основателя «Русагро»
«Новый вызов»: военэксперт о создании альянса ЕС и Украины по беспилотникам
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.