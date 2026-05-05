На форуме «Стратегия Лидера» обсудили развитие рынка франшиз

На Международном форуме по франчайзингу «Стратегия Лидера» обсудили развитие российского рынка франшиз в ходе сессии «Экономика франчайзи в 2026 году: точки удержания и роста». На ней выступил соучредитель COLIZEUM Дмитрий Смуров. Он поделился личным опытом масштабирования сети.

Мы видим, что рынок развивается неравномерно: в регионах открываются новые возможности, где меньше конкурентов, а в крупных городах важно учитывать насыщенность рынка и фокусироваться на доходности каждой точки. Каждая франшиза должна быть поддержана кейсами и аналитикой. Мы показываем партнерам, как оценивать трафик, средний чек и окупаемость, чтобы рост был устойчивым, а ошибки — минимальными, — высказался Смуров.

Кроме того, на сессии «Лидеры без гендера: как женщины строят сильные бизнесы, принимают жесткие решения и не делают скидок на обстоятельства» выступила журналистка Ксения Собчак. Она обсудила главные тренды в деловой сфере, преодоление гендерных стереотипов и особенности управления компаниями в традиционно мужских индустриях.

Мы не будем говорить о женском лидерстве как об абстракции. Нет никакого женского и мужского, есть человеческое. Но гендер все равно может стать и помехой на пути к целям, и важной темой для разговора — чтобы поделиться опытом героинь и советами, которые могут помочь построить бизнес, — отметила Собчак.

Участницы обсуждения пришли к выводу, что женщины в бизнесе успешно руководят сложными проектами благодаря лидерским качествам, стратегическому подходу и вниманию к деталям. Кроме того, взаимоподдержка и регулярное обучение позволяют им справляться с трудностями и достигать стабильных результатов.

Первый Международный форум по франчайзингу «Стратегия лидера» прошел с 19 по 20 апреля в Москве. На встрече присутствовали представители рынка франчайзинга из России и других стран, ключевые заинтересованные стороны, инвесторы, бизнесмены, представители финансовой отрасли и государственных органов.