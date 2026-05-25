Момотова выгнали из судейской отставки

Высшая квалификационная коллегия судей России отменила отставку бывшего судьи Верховного суда и экс-председателя Совета судей РФ Виктора Момотова, сообщает Коммерсантъ. Момотов покинул должность в октябре 2025 года на фоне рассмотрения антикоррупционного иска прокуратуры.

Мне сейчас 65 лет, по сути, меня выбросили на улицу. Все мои счета арестовали. Я не знал, что делать в этой ситуации, — заявил он.

По данным надзорного ведомства, у него и его бизнес-партнера было выявлено имущество на сумму более 9 млрд рублей. После решения коллегии бывший судья фактически лишился статуса судьи в отставке, что означает утрату звания, неприкосновенности и положенных льгот.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что бывший мэр Курска Игорь Куцак станет одним из ответчиков по делу о незаконной приватизации 49% доли муниципальной организации «Благоустройство» компанией «Автотранссервис». Прокуратура уже обратилась в суд с иском, в котором подробно исследуются обстоятельства незаконного отчуждения имущества.