Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 20:46

Момотова выгнали из судейской отставки

Суд отменил отставку экс-председателю Совета судей России Виктору Момотову

Виктор Момотов Виктор Момотов Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Высшая квалификационная коллегия судей России отменила отставку бывшего судьи Верховного суда и экс-председателя Совета судей РФ Виктора Момотова, сообщает Коммерсантъ. Момотов покинул должность в октябре 2025 года на фоне рассмотрения антикоррупционного иска прокуратуры.

Мне сейчас 65 лет, по сути, меня выбросили на улицу. Все мои счета арестовали. Я не знал, что делать в этой ситуации, — заявил он.

По данным надзорного ведомства, у него и его бизнес-партнера было выявлено имущество на сумму более 9 млрд рублей. После решения коллегии бывший судья фактически лишился статуса судьи в отставке, что означает утрату звания, неприкосновенности и положенных льгот.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что бывший мэр Курска Игорь Куцак станет одним из ответчиков по делу о незаконной приватизации 49% доли муниципальной организации «Благоустройство» компанией «Автотранссервис». Прокуратура уже обратилась в суд с иском, в котором подробно исследуются обстоятельства незаконного отчуждения имущества.

Общество
суды
судьи
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны сообщило об остановленной атаке дронов ВСУ
Путин утвердил важную меру поддержки бойцов СВО и их семей
Момотова выгнали из судейской отставки
Американские власти озвучили выводы по стрельбе у Белого дома
Захарова объяснила, почему британские парламентарии «несут чушь»
В небе над Калининградом кружат десятки самолетов
Сотрудника ТЦК прокатили на капоте
Пожарные пострадали после атаки ВСУ в российском регионе
Продавцы маркетплейсов пришли в ярость из-за серьезной проблемы
Стало известно, когда старшеклассники увидят новые учебники по информатике
«Анти-Россия»: социолог объяснил нежелание Киева мириться с Москвой
Удар по Старобельску, Си Цзиньпин прикрикнул на Трампа: что будет дальше
Митрополита Илариона после задержания морили голодом
Раскрыты официальные доходы гадалки Ермака
В РАН назвали митрополита Илариона жертвой антироссийской кампании Запада
Историк спецслужб оценил вероятность ликвидации Зеленского Россией
Ветеран «Альфы» предположил, кто стоит за минированием газовоза в Усть-Луге
В Херсонской области обесточены пять муниципальных округов
Новые меры по борьбе с уклонистами ввели в России
Захарова жестко высказалась после задержания митрополита Илариона
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.