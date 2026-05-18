Запретивший ЛГБТ в РФ судья может стать главой коллегии Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 26 мая рассмотрит заявление судьи Верховного суда (ВС) Олега Нефедова по рекомендации его кандидатом на должность заместителя председателя ВС Игоря Краснова — председателя коллегии по гражданским делам, передают «Ведомости». В материале указано, что Нефедов специализируется на запрещенных в России организациях, в том числе ЛГБТ (движение признано экстремистским в РФ, деятельность запрещена).

Сейчас коллегией руководит судья Юрий Глазов. Он был назначен зампредом ВС еще в 2020 году при Вячеславе Лебедеве. Краснов же почти с самого момента вступления в должность в 2025 году начал проводить кадровые перестановки.

Ранее Государственная дума России избрала Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека. Она сменила на этом посту Татьяну Москалькову, которая занимала соответствующую должность с 2016 года. За ее кандидатуру проголосовал 301 депутат.

До этого фракция «Новые люди» официально выразила поддержку Лантратовой в качестве кандидата на должность уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом решении в ходе заседания профильного комитета заявил депутат Олег Леонов. Единогласно поддержал кандидатуру Лантратовой и президиум фракции «Единая Россия» в Госдуме.