День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 09:52

Запретивший ЛГБТ в РФ судья может стать главой коллегии Верховного суда

Судья Олег Нефедов может стать главой коллегии Верховного суда

Подписывайтесь на нас в MAX

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 26 мая рассмотрит заявление судьи Верховного суда (ВС) Олега Нефедова по рекомендации его кандидатом на должность заместителя председателя ВС Игоря Краснова — председателя коллегии по гражданским делам, передают «Ведомости». В материале указано, что Нефедов специализируется на запрещенных в России организациях, в том числе ЛГБТ (движение признано экстремистским в РФ, деятельность запрещена).

Сейчас коллегией руководит судья Юрий Глазов. Он был назначен зампредом ВС еще в 2020 году при Вячеславе Лебедеве. Краснов же почти с самого момента вступления в должность в 2025 году начал проводить кадровые перестановки.

Ранее Государственная дума России избрала Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека. Она сменила на этом посту Татьяну Москалькову, которая занимала соответствующую должность с 2016 года. За ее кандидатуру проголосовал 301 депутат.

До этого фракция «Новые люди» официально выразила поддержку Лантратовой в качестве кандидата на должность уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом решении в ходе заседания профильного комитета заявил депутат Олег Леонов. Единогласно поддержал кандидатуру Лантратовой и президиум фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Общество
судьи
Игорь Краснов
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В четырех районах Петербурга и Ленобласти отключат ГВС
Вирусолог оценил опасность COVID-19
Стоимость нефти Brent выросла после угроз Трампа в адрес Ирана
ФосАгро вручили награду отраслевой премии Data Award 2026 за ИИ-проект
Криминалист назвал наиболее вероятную версию пропажи Усольцевых
На Западе рассказали, как Зеленский воспринял арест Ермака
В Европе назвали двух возможных переговорщика с Россией
Россиянка погибла в Таиланде
Наступление ВС РФ на Харьков 18 мая: последние новости, что в Купянске
Политолог предположил, с какой целью Трамп начал подбирать себе преемника
Подозреваемый в двойном убийстве в Москве задержан
ФСБ сообщила о задержании 37 поджигателей за март
В Петербурге ликвидировали крупный узел связи украинских кол-центров
Стало известно, какие статьи впервые применили к пособникам кол-центров
Запретивший ЛГБТ в РФ судья может стать главой коллегии Верховного суда
ФСБ задержала десятки пособников украинских мошенников
Россиян предупредили о риске заражения хантавирусом при уборке
Киллер ОПГ «Ореховская» стал таксистом после отсидки
Звезда французского кино ответил на обвинения в сексуальном насилии
За Ермака внесли залог
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.