09 апреля 2026 в 10:25

К судье из Ивановской области готовят антикоррупционный иск

Краснов потребовал направить иск против судьи из Ивановской области Саландиной

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Председатель Верховного суда России Игорь Краснов попросил прокуратуру подать антикоррупционный иск в отношении судьи Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной, сообщает ТАСС. Основанием стали выявленные активы, не соответствующие задекларированным доходам.

По поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова в надзорное ведомство для предъявления антикоррупционного иска направлены материалы в отношении судьи Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной. Основанием явились выявленные у нее и членов ее семьи активы, не соответствующие задекларированным доходам, — заявили в пресс-службе ВС России.

Ранее Краснов на совещании судей с участием президента Владимира Путина заявил, что жесткая борьба с коррупцией будет оставаться приоритетом без компромиссов. Он подчеркнул, что в данных вопросах недопустимы двойные стандарты.

Также глава ВС заявлял, что российская юрисдикция представляет собой наиболее надежную площадку для бизнеса. По его словам, она гарантирует предсказуемость решений, справедливость и управляемость рисков при разрешении сложных экономических споров.

Регионы
Ивановская область
Игорь Краснов
Верховный суд
