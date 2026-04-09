К судье из Ивановской области готовят антикоррупционный иск Краснов потребовал направить иск против судьи из Ивановской области Саландиной

По поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова в надзорное ведомство для предъявления антикоррупционного иска направлены материалы в отношении судьи Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной. Основанием явились выявленные у нее и членов ее семьи активы, не соответствующие задекларированным доходам, — заявили в пресс-службе ВС России.

Ранее Краснов на совещании судей с участием президента Владимира Путина заявил, что жесткая борьба с коррупцией будет оставаться приоритетом без компромиссов. Он подчеркнул, что в данных вопросах недопустимы двойные стандарты.

Также глава ВС заявлял, что российская юрисдикция представляет собой наиболее надежную площадку для бизнеса. По его словам, она гарантирует предсказуемость решений, справедливость и управляемость рисков при разрешении сложных экономических споров.