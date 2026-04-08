08 апреля 2026 в 00:39

Краснов оценил преимущества российской юрисдикции для бизнеса

Краснов: российская юрисдикция — лучшее месте для справедливости в бизнесе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов заявил, что российская юрисдикция сегодня является наиболее надежным выбором для бизнеса, передает РБК. По его словам, она обеспечивает предсказуемость решений, справедливость и управляемость рисков в сложных экономических спорах.

Краснов отметил, что раньше крупные компании часто указывали Лондон или Нью-Йорк в качестве арбитража, но современная ситуация сместила фокус на Россию. Он подчеркнул, что российская юрисдикция позволяет добиваться справедливого правосудия, чего не всегда удается достичь за рубежом.

В качестве примера Краснов привел дело новосибирского предпринимателя, столкнувшегося с нарушениями в иностранном арбитраже. Российские суды восстановили справедливость и скорректировали перекосы, обеспечив правомерное решение по спору.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что в 2026 году представителям креативной индустрии доступна возможность получения льготного кредита от Министерства экономического развития. По его словам, заем могут взять как самозанятые и ИП, так и юридические лица.

Россия
Игорь Краснов
Верховный суд
Бизнес
юрисдикция
справедливость
