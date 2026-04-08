Краснов оценил преимущества российской юрисдикции для бизнеса

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов заявил, что российская юрисдикция сегодня является наиболее надежным выбором для бизнеса, передает РБК. По его словам, она обеспечивает предсказуемость решений, справедливость и управляемость рисков в сложных экономических спорах.

Краснов отметил, что раньше крупные компании часто указывали Лондон или Нью-Йорк в качестве арбитража, но современная ситуация сместила фокус на Россию. Он подчеркнул, что российская юрисдикция позволяет добиваться справедливого правосудия, чего не всегда удается достичь за рубежом.

В качестве примера Краснов привел дело новосибирского предпринимателя, столкнувшегося с нарушениями в иностранном арбитраже. Российские суды восстановили справедливость и скорректировали перекосы, обеспечив правомерное решение по спору.

