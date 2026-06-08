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08 июня 2026 в 18:59

Китаец 10 лет судился за квартиру на несуществующем этаже и победил

Житель Китая отсудил деньги за квартиру на несуществующем 34-м этаже

Фото: Karl F. Schöfmann/imageBROKER.com/Global Look Press
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Житель Китая добился через суд возврата денег за квартиру на несуществующем 34-м этаже — в построенном доме оказалось всего 32 этажа, сообщает South China Morning Post. Мужчина по фамилии Шэнь из провинции Шэньси в 2013 году купил 90-метровую квартиру в строящемся доме недалеко от города Сиань, внеся первоначальный взнос 117,7 тыс. юаней.

Застройщик обещал сдать дом в 2015 году, но строительство завершилось только в 2017-м. Когда покупатель пришел за ключами, выяснилось, что здание имеет всего 32 этажа. Девелопер сначала предложил Шэню квартиру на последнем доступном этаже, но через несколько месяцев отказался от этого варианта.

После этого мужчина потребовал вернуть деньги. Компания выплатила лишь часть суммы, а затем перестала отвечать на его обращения. Шэнь подал в суд, и служители Фемиды обязали застройщика вернуть оставшиеся средства.

Ранее сообщалось, что ущерб, который понесли жертвы «схемы Долиной», за год превысил 2 млрд рублей. По сведениям источника на июнь 2026 года, по крайней мере 200 семей в России сейчас через суд пытаются вернуть себе купленные квартиры. Жертвы схем, которые остались без денег и без недвижимости, до сих пор пытаются привлечь внимание к проблеме.

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