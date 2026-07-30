Сотрудник китайской компании стал жертвой удара Ирана по Кувейту

По меньшей мере один человек погиб в результате удара Ирана по объекту китайской компании на севере Кувейта, сообщил представитель Министерства обороны эмирата полковник Сауд Аль-Атван. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, атака нанесла серьезный материальный ущерб, власти приступили к ликвидации последствий.

Ранее генеральный штаб вооруженных сил Кувейта сообщил, что системы противовоздушной обороны отразили атаку со стороны Ирана. По информации ведомства, против эмирата применялись ракеты и беспилотные летательные аппараты.

До этого Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес удары по военным объектам США на двух базах в Кувейте. Атака с применением беспилотников была проведена по складу боеприпасов, ангарам с оборудованием и личному составу на базе Али аль-Салем.

Также сообщалось, что в Кувейте в результате атаки со стороны Ирана поврежден ключевой объект нефтяной инфраструктуры. По информации источника, попавший под удар объект имел жизненно важное значение.