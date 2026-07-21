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21 июля 2026 в 02:28

В Кувейте сообщили о ракетной атаке и налете беспилотников

Генштаб Кувейта сообщил об отражении ракетной атаки Ирана средствами ПВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Системы противовоздушной обороны отражают атаку со стороны Ирана, сообщил генеральный штаб вооруженных сил Кувейта. По информации ведомства, против эмирата применяются ракеты и беспилотные летательные аппараты.

В Генштабе сообщили, что силы ПВО в настоящее время противостоят вражеским ракетным атакам и ударам беспилотников. Ведомство не привело дополнительных сведений о ходе отражения атаки.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские военные завершили очередной этап ударов по территории Ирана. По данным командования, восьмую подряд ночь наносились удары по иранским объектам. Кроме того, под удар попали силы Корпуса стражей Исламской революции. В американском командовании утверждают, что эти подразделения причастны к атаке на военнослужащих США в Иордании 17 июля.

До этого сообщалось, что в Кувейте в результате атаки со стороны Ирана поврежден ключевой объект нефтяной инфраструктуры. По мнению источника, попавший под удар объект имел жизненно важное значение.

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