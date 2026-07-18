В Кувейте признали поражение жизненно важного объекта после удара Ирана KUNA: Иран серьезно повредил жизненно важный кувейтский топливный объект

В Кувейте в результате атаки со стороны Ирана поврежден ключевой объект нефтяной инфраструктуры, сообщило государственное агентство KUNA со ссылкой на представителей Kuwait Petroleum Corporation. По их словам, попавший под удар объект имел жизненно важное значение.

Утром в результате иранских атак <...> поврежден жизненно важный объект нефтяной индустрии, — говорится в сообщении.

Ранее Корпус стражей Исламской революции в официальном заявлении сообщил, что нанес удары по топливному терминалу в Кувейте, который снабжал горючим американские военные корабли. Также атакована была авиабаза Шейх-Иса в Бахрейне, где дислоцирована боевая авиация США.

Кроме того, военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран изменит подход, если американские удары не прекратятся в ближайшие дни. По его словам, в случае продолжения атак США в течение двух-трех дней иранские войска перейдут от обороны к наступательным действиям с целью полного уничтожения противника.

Также американский лидер Дональд Трамп в телеобращении к нации из Белого дома заявил, что США «одерживают победу» в конфликте с Ираном и вскоре получат экономические дивиденды. Американский лидер также упомянул «успех в Венесуэле», однако не стал раскрывать детали.