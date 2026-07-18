Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 16:24

В Кувейте признали поражение жизненно важного объекта после удара Ирана

KUNA: Иран серьезно повредил жизненно важный кувейтский топливный объект

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Кувейте в результате атаки со стороны Ирана поврежден ключевой объект нефтяной инфраструктуры, сообщило государственное агентство KUNA со ссылкой на представителей Kuwait Petroleum Corporation. По их словам, попавший под удар объект имел жизненно важное значение.

Утром в результате иранских атак <...> поврежден жизненно важный объект нефтяной индустрии, — говорится в сообщении.

Ранее Корпус стражей Исламской революции в официальном заявлении сообщил, что нанес удары по топливному терминалу в Кувейте, который снабжал горючим американские военные корабли. Также атакована была авиабаза Шейх-Иса в Бахрейне, где дислоцирована боевая авиация США.

Кроме того, военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран изменит подход, если американские удары не прекратятся в ближайшие дни. По его словам, в случае продолжения атак США в течение двух-трех дней иранские войска перейдут от обороны к наступательным действиям с целью полного уничтожения противника.

Также американский лидер Дональд Трамп в телеобращении к нации из Белого дома заявил, что США «одерживают победу» в конфликте с Ираном и вскоре получат экономические дивиденды. Американский лидер также упомянул «успех в Венесуэле», однако не стал раскрывать детали.

Мир
Кувейт
Иран
энергетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жуткая авария с грузовиком унесла жизни целой семьи в Тамбовской области
Власти отменили все развлекательные мероприятия после атаки ВСУ на Котовск
Ядовитый паук укусил девушку в Татарстане
В Кувейте признали поражение жизненно важного объекта после удара Ирана
В Белгородской области раскрыли печальные последствия налета ВСУ
Ким заявила, что семьи погибших работников WB получат 2 млн рублей
Галич ответила, какую роль мечтала исполнить в кино
В Германии одобрили отправку молодых украинцев в зону боевых действий
Армянских политиков «пронесло» после приема в посольстве Франции
Нейробиолог объяснил интерес людей к офисным интригам
Галич раскрыла свой главный способ восстановления после работы
Новый роман, операция, суд с мошенниками: как живет певица Лариса Долина
Очевидец описал момент удара ВСУ по складу Wildberries под Тамбовом
Православным россиянам рассказали, кому молиться при строительстве дома
Юрист объяснил, может ли школа отказать ребенку в переводе в старшие классы
ВСУ обстреляли свинокомплекс «Мираторга» в Брянской области
Мощные медицинские силы стянули в Тамбов
Эксперт назвал способы защиты от меланомы
Захарова обвинила Запад в расистской логике из-за идей о Германии
Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского беспилотника
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день
Семья и жизнь

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.