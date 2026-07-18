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18 июля 2026 в 04:29

Иран предупредил, что выберет новые мишени при продолжении агрессии США

Резаи: при продолжении атак США Иран выберет в качестве мишеней их базы

Флаг Ирана Флаг Ирана Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Тегеран изменит тактику, если американские удары не прекратятся в ближайшие дни, заявил в эфире государственного телевидения военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи. По его словам, иранские военные перейдут от обороны к наступательным действиям.

Резаи подчеркнул, что в случае продолжения атак США в течение двух-трех дней Иран перейдет к фазе «наступления и полного уничтожения». При этом удары будут наноситься не только по американским базам в зоне конфликта, но и за ее пределами.

Это заявление повышает ставки в противостоянии и может стать переломным моментом в конфликте. В Белом доме пока не отреагировали на ультиматум.

Очередной виток эскалации между двумя государствами начался 8 июля, когда ВС США нанесли удары по Ирану, обвинив его в нападении на торговое судно в Ормузском проливе. Американский лидер Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия. В ответ Тегеран атаковал объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о перехвате четырех судов, которые пытались несанкционированно пройти через Ормузский пролив. По данным иранских военных, корабли действовали при поддержке армии США.

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