Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 16:46

В МИД сообщили об отношении России к посягательствам на ее интересы

Замминистра Рябков: РФ даст отпор любым посягательствам на ее интересы

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия будет готова дать отпор любым посягательствам на ее интересы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на выступлении в рамках XXIV Международной школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности. По его словам, которые приводит ТАСС, страна не стремится к конфликту, но будет готова защищаться при необходимости.

РФ не стремится к конфликту, но даст отпор любым посягательствам на ее жизненно важные интересы и попытки говорить языком ультиматумов, — заявил Рябков.

Он также раскрыл, что у России нет и не может быть агрессивных планов в отношении кого бы то ни было. Весь отпор со стороны страны может быть вызван в первую очередь попыткой причинить ей вред, подчеркнул представитель МИД.

Ранее замминистра выразил сомнение в искренности желания Европы провести диалог с Россией, предположив, что это только отвлекающий маневр. Со слов Рябкова, государства Старого Света хотят выиграть время для наращивания собственного военно-промышленного потенциала. Замминистра отметил, что Европа планирует сохранить киевский режим для постоянного давления на Россию.

Власть
Сергей Рябков
ультиматум
интересы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии объяснили «приостановку» выдачи виз россиянам
Двух итальянцев задержали за якобы шпионаж в пользу России
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.