В МИД сообщили об отношении России к посягательствам на ее интересы

В МИД сообщили об отношении России к посягательствам на ее интересы Замминистра Рябков: РФ даст отпор любым посягательствам на ее интересы

Россия будет готова дать отпор любым посягательствам на ее интересы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на выступлении в рамках XXIV Международной школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности. По его словам, которые приводит ТАСС, страна не стремится к конфликту, но будет готова защищаться при необходимости.

РФ не стремится к конфликту, но даст отпор любым посягательствам на ее жизненно важные интересы и попытки говорить языком ультиматумов, — заявил Рябков.

Он также раскрыл, что у России нет и не может быть агрессивных планов в отношении кого бы то ни было. Весь отпор со стороны страны может быть вызван в первую очередь попыткой причинить ей вред, подчеркнул представитель МИД.

Ранее замминистра выразил сомнение в искренности желания Европы провести диалог с Россией, предположив, что это только отвлекающий маневр. Со слов Рябкова, государства Старого Света хотят выиграть время для наращивания собственного военно-промышленного потенциала. Замминистра отметил, что Европа планирует сохранить киевский режим для постоянного давления на Россию.