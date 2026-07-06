Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 16:41

Рябков усомнился в искренности заявлений Европы о диалоге с Россией

Рябков: Европа использует тему диалога с Россией как отвлекающий маневр

Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Заявления представителей европейских стран о готовности к диалогу с Россией являются лишь отвлекающим маневром, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков во время выступления на XXIV Международной школе ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности. Дипломат отметил, что таким образом выигрывается время для наращивания собственного военно-промышленного потенциала.

Звучащие в последнее время заявления европейцев о готовности к возобновлению диалога с Россией — не более чем отвлекающий маневр. Задача Евросоюза и стран, входящих в это объединение, — нарастить свою роль в качестве военизированного авангарда антироссийского Запада и сохранить киевский режим в качестве инструмента постоянного военного давления на Россию, — подчеркнул он.

Рябков также заявил, что военные приготовления европейских стран сопровождаются риторикой о «надвигающейся войне высокой интенсивности» с Россией. Это трудно интерпретировать иначе, чем как подготовку к возможной вооруженной агрессии против России, добавил он.

Ранее замглавы МИД России заявил, что Запад может столкнуться с катастрофическими последствиями в случае прямого военного столкновения с Россией. По его словам, сторонам необходимо проявить здравый смысл и перейти к снижению уровня напряженности.

.

Власть
Сергей Рябков
МИД России
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Бурятии
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии объяснили «приостановку» выдачи виз россиянам
Двух итальянцев задержали за якобы шпионаж в пользу России
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
В доме убийцы украинки Березовской нашли «пыточную»
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.