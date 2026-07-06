Рябков усомнился в искренности заявлений Европы о диалоге с Россией Рябков: Европа использует тему диалога с Россией как отвлекающий маневр

Заявления представителей европейских стран о готовности к диалогу с Россией являются лишь отвлекающим маневром, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков во время выступления на XXIV Международной школе ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности. Дипломат отметил, что таким образом выигрывается время для наращивания собственного военно-промышленного потенциала.

Звучащие в последнее время заявления европейцев о готовности к возобновлению диалога с Россией — не более чем отвлекающий маневр. Задача Евросоюза и стран, входящих в это объединение, — нарастить свою роль в качестве военизированного авангарда антироссийского Запада и сохранить киевский режим в качестве инструмента постоянного военного давления на Россию, — подчеркнул он.

Рябков также заявил, что военные приготовления европейских стран сопровождаются риторикой о «надвигающейся войне высокой интенсивности» с Россией. Это трудно интерпретировать иначе, чем как подготовку к возможной вооруженной агрессии против России, добавил он.

Ранее замглавы МИД России заявил, что Запад может столкнуться с катастрофическими последствиями в случае прямого военного столкновения с Россией. По его словам, сторонам необходимо проявить здравый смысл и перейти к снижению уровня напряженности.

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