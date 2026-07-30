Пугачева увеличила штат прислуги из-за своей травмы

Певица Алла Пугачева расширила штат прислуги в арендованном особняке в Юрмале, пишет KP.RU. Сообщается, что артистка получила травму и долго лечилась.

Теперь на Примадонну трудятся две домработницы, также у нее есть повар и сотрудник, отвечающий за уход за территорией. По мнению блогеров, такие изменения связаны с тем, что певица недавно получила перелом ноги и тазобедренного сустава.

Честно говоря, я думала, что вообще не встану. У меня были панические атаки, было ужасно, — признавалась звезда.

До этого источник, знакомый с ситуацией, заявил, что Пугачева не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время. Предполагалось, что этим летом Примадонна могла дать первый за долгое время концерт в Москве, однако ее визит на родину не состоялся.

Ранее продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Пугачева продлила действие своего товарного знака в России, чтобы получать регулярные отчисления. По его оценке, выплаты могли составлять от 1,5 до 2 млн рублей, что для певицы служило дополнительным заработком на время отсутствия концертной деятельности.