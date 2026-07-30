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30 июля 2026 в 13:04

В США назвали неочевидное последствие санкций против России

Политолог Расмуссен: санкции США против России обернутся торговой войной с КНР

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В случае, если президент США Дональд Трамп выступит в пользу законопроекта о санкциях против России, это обернется новой торговой войной с Китаем, предположил в беседе с Lenta.ru политолог и подполковник Вооруженных сил Штатов в отставке Эрл Расмуссен. Он также раскритиковал попытку американцев отказаться от российских энергоресурсов и ограничить их.

США и Европа много чего запрещают, но не предлагают взамен. Так что с экономической точки зрения это не лучшее решение. Это не заставит Индию и Китай покупать меньше российской нефти, а лишь оттолкнет их от западных держав. Это также нанесет удар по странам Глобального Юга, которые просто чаще начнут торговать с Пекином, так как он предлагает более качественные технологии и не предлагает ничего взамен, — высказался Расмуссен.

Он уточнил, что США ведут недальновидную политику. Эксперт добавил, что попытка обложить 100% пошлинами российско-китайскую торговлю не укрепит американскую экономику, а только приведет к негативной реакции Пекина.

Ранее сенаторы обеих партий США согласовали «адские санкции» против России и Ирана. Если их одобрят в нижней палате парламента, Трамп сможет ввести тарифы в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, а также тех государств, которые помогают России обойти рестрикции.

США
Дональд Трамп
санкции
Россия
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