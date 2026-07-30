Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 13:45

ChatGPT помог британке выявить редкое заболевание

Британка почернела на отдыхе из-за болезни Аддисона

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Британка Поппи Гай из Корнуолла столкнулась с резким изменением цвета кожи во время отдыха в Малаге, пишет LADBible. Она отправилась в Испанию с семьей, рассчитывая получить обычный загар, однако ее кожа стала заметно темнее, что вызвало удивление у родственников.

Помимо необычной пигментации, женщину беспокоили постоянная тошнота и рвота, головокружение, одышка и сильная слабость. По словам Гай, первые симптомы появились еще летом 2025 года и со временем усиливались. Она несколько раз обращалась к врачам, но ее проблемы связывали с тревожным состоянием.

После возвращения из отпуска женщина решила самостоятельно описать свои симптомы ChatGPT. Среди возможных причин сервис назвал болезнь Аддисона — редкое заболевание, при котором надпочечники перестают вырабатывать достаточное количество необходимых организму гормонов.

Ранее сообщалось, что житель Москвы был вынужден прекратить разведение голубей после того, как врачи диагностировали у него редкое заболевание легких, связанное с длительным контактом с птицами. 50-летний мужчина занимался птицеводством более 20 лет. Он обратился к медикам с жалобами на боли в груди и одышку, которая появлялась даже при небольших физических нагрузках.

Европа
заболевания
ChatGPT
симптомы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Химик предупредил о вреде загара
В WGC сообщили о масштабной волне «золотой лихорадки» по всему миру
Вкус французских вин может пострадать из-за пожаров во Франции
Акции Segezha Group резко подорожали на Московской бирже
Деревянко рассказал об отношениях с дочерьми
Мирная жительница погибла при артобстреле ВСУ в Запорожской области
Путин указал Воробьеву на большие долги Подмосковья в одной сфере
«Нужно восстанавливать реноме»: Масалитин о матче «Балтика» — «Динамо»
Диетолог ответил. влияют ли орехи на уровень холестерина
Российский регион столкнулся с самой массированной атакой БПЛА
Девушка поздно принесла еду и лишилась головы
Рекламодатели из Китая стали тратить больше на продвижение в VK
Россия выступила против одностороннего расширения шельфа США в Арктике
Дом, который дешевле содержать: решения, о которых стоит подумать заранее
Финансист ответил, почему россияне не хотят рожать больше одного ребенка
Налет на склады WB, удар по порту Тамань, пес-герой: ВСУ атакуют РФ 30 июля
Туск без экспертизы заявил, что упавший в Польше объект является ракетой РФ
В Госдуме выступили с предложением по транспорту для школьников
Ямпольская ответила, могут ли отменить Аллу Пугачеву в России
Москвич попал под трамвай и спровоцировал крупную пробку
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.