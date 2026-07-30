ChatGPT помог британке выявить редкое заболевание

Британка Поппи Гай из Корнуолла столкнулась с резким изменением цвета кожи во время отдыха в Малаге, пишет LADBible. Она отправилась в Испанию с семьей, рассчитывая получить обычный загар, однако ее кожа стала заметно темнее, что вызвало удивление у родственников.

Помимо необычной пигментации, женщину беспокоили постоянная тошнота и рвота, головокружение, одышка и сильная слабость. По словам Гай, первые симптомы появились еще летом 2025 года и со временем усиливались. Она несколько раз обращалась к врачам, но ее проблемы связывали с тревожным состоянием.

После возвращения из отпуска женщина решила самостоятельно описать свои симптомы ChatGPT. Среди возможных причин сервис назвал болезнь Аддисона — редкое заболевание, при котором надпочечники перестают вырабатывать достаточное количество необходимых организму гормонов.

Ранее сообщалось, что житель Москвы был вынужден прекратить разведение голубей после того, как врачи диагностировали у него редкое заболевание легких, связанное с длительным контактом с птицами. 50-летний мужчина занимался птицеводством более 20 лет. Он обратился к медикам с жалобами на боли в груди и одышку, которая появлялась даже при небольших физических нагрузках.