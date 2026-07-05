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05 июля 2026 в 14:12

У россиянина развилась редкая болезнь из-за голубей

Москвич заболел гиперчувствительным пневмонитом из-за голубей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Житель Москвы был вынужден отказаться от разведения голубей после того, как у него диагностировали редкое заболевание легких, вызванное длительным контактом с птицами, сообщает Telegram-канал Baza. 50-летний мужчина, посвятивший птицеводству более 20 лет, обратился в больницу с жалобами на боли в груди и одышку даже при незначительных физических усилиях.

В больнице пациенту поставили диагноз «гиперчувствительный пневмонит» — эта патология известна как «легкое любителя птиц», а также фиброз легочной ткани. Как пояснила пульмонолог Ирина Панарина, иммунная система мужчины начала воспринимать вдыхаемые частицы пера, помета и перхоти как угрозу, что спровоцировало хроническое воспаление. Пока москвич продолжал ухаживать за голубями, болезнь прогрессировала, здоровая ткань органов дыхания замещалась рубцовой, что привело к снижению кислородного обмена.

Специалист утверждает, что патологический процесс в легких не прекратился даже после полного прекращения контакта с птицами. Врачи подчеркивают, что в данном случае единственным вариантом лечения является медикаментозное замедление фиброза, поскольку восстановление утраченной функции дыхания уже невозможно.

Ранее врач-эндокринолог Джульетта Мкртычева сообщила, что жара может быть опасна для детей с диабетом из-за риска обезвоживания. Она предупредила, что дети могут забывать пить, что приводит к сгущению крови и повышению уровня глюкозы.

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