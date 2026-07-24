Врач назвала неочевидную причину головной боли в офисе Врач Васюкова: головная боль в офисе может появиться из-за перепада температур

Головная боль во время работы в офисе может появиться из-за перепада температур, рассказала RT кардиолог Наталья Васюкова. Она отметила, что из-за резкого похолодания сосуды сужаются.

Сужение идет рывком, по всей периферии сразу. Сопротивление в сосудистом русле растет, сердцу приходится проталкивать кровь с большим усилием, верхнее давление увеличивается, — рассказала Васюкова.

Врач подчеркнула, что кондиционер летом нужен, потому что перегрев опаснее прохлады. По ее словам, технику необходимо настроить на работу без резких перепадов.

Ранее пульмонолог Павел Бережанский рассказал, что исправный кондиционер не может привести к развитию пневмонии. При этом загрязненная климатическая техника вкупе с холодным воздухом действительно способна повысить риск инфекций у людей с хроническими болезнями.