Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 15:51

Метеоролог назвал причины перепадов температуры в России

Метеоролог Терешонок: перепады температуры связаны с глобальным потеплением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Перепады температуры во всех регионах России связаны с глобальным изменением климата, рассказал «Москве 24» начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок. Он отметил, что основной проблемой в сложившейся ситуации стала повышенная пожароопасность.

Там, где бьют рекорды, причина именно в изменении климата, — заявил Терешонок.

Метеоролог подчеркнул, что из-за таких погодных изменений также возможны засуха и снижение урожайности. По его словам, наибольшую угрозу пожарная опасность представляет для лесов Сибири.

Ранее климатолог Массимилиано Фаццини рассказал, что рекордная жара в Европе установилась из-за смены привычного океанического антициклона на субтропический. По его словам, этот антициклон пришел из Сахары и с Иранского нагорья.

Читайте также
В ГД раскрыли дальнейшую судьбу Telegram после признания Дурова террористом
Власть
В ГД раскрыли дальнейшую судьбу Telegram после признания Дурова террористом
Львова-Белова рассказала о вернувшихся к родителям с Украины детях
Россия
Львова-Белова рассказала о вернувшихся к родителям с Украины детях
Трихолог назвала наиболее распространенную причину сечения волос
Здоровье/красота
Трихолог назвала наиболее распространенную причину сечения волос
Врач назвала неочевидную причину головной боли в офисе
Здоровье/красота
Врач назвала неочевидную причину головной боли в офисе
Морозостойкая лаванда: сад как фиолетовое облако, растет пышно и не вымерзает. Главное — знать один секрет
Общество
Морозостойкая лаванда: сад как фиолетовое облако, растет пышно и не вымерзает. Главное — знать один секрет
Россия
температуры
климат
метеорологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Андреасян снял «Войну и мир»: как выглядят Ростова, Безухов, Болконский
В США мужчина пожертвовал собой ради спасения беременной невесты
Диетолог назвала неочевидное средство для похудения
Российская фармкомпания тянула три месяца с отзывом опасных таблеток
Адвокат рассказал о последствиях включения Дурова в список террористов
Четыре человека госпитализированы при наезде автомобиля на опору ЛЭП
Военком выкинул дальнобойщика из фуры
Власти России увеличат финансирование на льготную ипотеку для приграничья
В Раде объяснили отставку соратника Сырского в Генштабе ВСУ
Адвокат ответил, опасно ли оплачивать подписки в Telegram
Силовики «взяли» подозреваемого в исчезновении россиян в Таиланде
В Госдуме опровергли слухи об изменениях в квитанциях ЖКХ с августа
В НИУ ВШЭ выпустили Рейтинг инновационного развития регионов России
Военэксперт оценил, сколько ракет для Patriot США могут поставить Украине
Армения ввела запрет на ввоз в страну томатной пасты
Мирошник осудил широкое использование Киевом мин против гражданских
В ГД раскрыли дальнейшую судьбу Telegram после признания Дурова террористом
Метеоролог назвал причины перепадов температуры в России
Дерматолог раскрыла, как вовремя определить стригущий лишай
Сын Жириновского решил продать два элитных таунхауса отца за 239 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.