Метеоролог назвал причины перепадов температуры в России Метеоролог Терешонок: перепады температуры связаны с глобальным потеплением

Перепады температуры во всех регионах России связаны с глобальным изменением климата, рассказал «Москве 24» начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок. Он отметил, что основной проблемой в сложившейся ситуации стала повышенная пожароопасность.

Там, где бьют рекорды, причина именно в изменении климата, — заявил Терешонок.

Метеоролог подчеркнул, что из-за таких погодных изменений также возможны засуха и снижение урожайности. По его словам, наибольшую угрозу пожарная опасность представляет для лесов Сибири.

Ранее климатолог Массимилиано Фаццини рассказал, что рекордная жара в Европе установилась из-за смены привычного океанического антициклона на субтропический. По его словам, этот антициклон пришел из Сахары и с Иранского нагорья.