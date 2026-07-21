Морозостойкая лаванда: сад как фиолетовое облако, растет пышно и не вымерзает. Главное — знать один секрет

Морозостойкая лаванда: сад как фиолетовое облако, растет пышно и не вымерзает. Главное — знать один секрет

Лаванда давно перестала быть растением только для южных регионов. Если выбрать подходящий сорт, она может успешно расти и зимовать в средней полосе России. Многие дачники удивляются, но чаще всего растение погибает вовсе не из-за сильных морозов.

Для холодного климата лучше всего подходит лаванда узколистная (английская). Именно она отличается высокой зимостойкостью и при хорошем уходе способна переносить морозы до −25–30 °C, а под устойчивым снежным покровом — и более низкие температуры.

Среди популярных сортов стоит обратить внимание на «хидкот», «манстед», «вознесенская» и «южанка». Они отличаются компактными кустами, насыщенным ароматом и красивым цветением.

Но есть интересный факт, о котором знают не все. Главный враг лаванды — не мороз, а зимняя сырость. Во время оттепелей корни часто выпревают в тяжелой влажной почве, поэтому даже мягкая зима может оказаться для растения опаснее суровых морозов.

Именно поэтому лаванду рекомендуют высаживать на самом солнечном месте участка, в легкий, хорошо дренированный грунт. Если почва глинистая, при посадке стоит добавить песок или мелкий щебень — это значительно повышает шансы на успешную зимовку.

При правильном выборе места лаванда будет радовать серебристой листвой и ароматными фиолетовыми колосьями много лет, а летом привлечет в сад десятки пчел и бабочек. Кстати, эфирное масло лаванды ценится не только за аромат — его запах практически не нравится моли, поэтому высушенные соцветия часто используют для ароматизации шкафов и защиты одежды.