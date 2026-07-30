Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 16:55

Синоптики назвали причину аномальной жары на Урале и в Сибири

Гидрометцентр связал аномальную жару на Урале с воздухом Аравийского полуострова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жара на Урале и в некоторых частях Сибири обусловлена горячим воздухом с Аравийского полуострова, где температура достигает 45-50 градусов, сообщили РБК синоптики прогностического центра «Метео» и Гидрометцентра России. В отдельных районах обновлены температурные рекорды.

Все эти воздушные массы с преобладанием южных потоков двигались в сторону Сибири. Конечно, трансформировались, но, тем не менее, очень высокие температуры все же достигали и территории Сибири и Южного Урала, — сказал синоптик «Метео» Александр Ильин.

Он также добавил, что сейчас гребень высокого давления формируется в южных и юго-восточных районах Казахстана, и в этой циркуляции воздушная масса движется в северном и северо-восточном направлении, накрывая Западную Сибирь. В свою очередь, ведущий синоптик Гидрометцентра Марина Макарова отметила, что на юге Урала температура воздуха достигла 35 градусов, что не является редкостью.

Ранее столичный главк МЧС РФ предупредил жителей Москвы о неблагоприятных погодных условиях, надвигающихся на регион. По прогнозам метеорологов, в столице ожидается гроза в сочетании с сильным дождем и шквалистым ветром.

Регионы
жара
Урал
Сибирь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме предсказали решение CAS по иску Украины в МОК
Юрист ответил, действительно ли все счета Дурова в РФ будут заблокированы
Захарова объяснила, чего пытается добиться Зеленский
Названа сумма, которую направят на достройку российских самолетов
МКАД парализовало из-за серьезной аварии
Кабмин будет контролировать производство самолетов на Иркутском заводе
Режим ЧС ввели на Ямале
Мишустин раскрыл, что поддержит лизинг российских самолетов
Известный звукооператор скончался
Число пострадавших после падения обломков БПЛА на Кубани увеличилось
Адвокат ответил, смогут ли более 100 детей Дурова получить наследство
В Армении завели уголовное дело после жалобы жены Пашиняна
Что важно учесть при строительстве дома для круглогодичного проживания
Воспитательница детского сада била детей из ясельной группы
Раскрыто, сколько самолетов МС-21 уже обеспечено финансированием
Убитая в Одинцово женщина участвовала в конкурсе красоты в 2017 году
Медведев сделал громкое заявление о завершении конфликта на Украине
Названы причины закрытого процесса по делу Лерчек
«Какое право имели?»: новые детали дела о гибели ученого Зезина
Водитель и трое детей пострадали в результате ДТП на Ставрополье
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.