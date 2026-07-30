Синоптики назвали причину аномальной жары на Урале и в Сибири Гидрометцентр связал аномальную жару на Урале с воздухом Аравийского полуострова

Жара на Урале и в некоторых частях Сибири обусловлена горячим воздухом с Аравийского полуострова, где температура достигает 45-50 градусов, сообщили РБК синоптики прогностического центра «Метео» и Гидрометцентра России. В отдельных районах обновлены температурные рекорды.

Все эти воздушные массы с преобладанием южных потоков двигались в сторону Сибири. Конечно, трансформировались, но, тем не менее, очень высокие температуры все же достигали и территории Сибири и Южного Урала, — сказал синоптик «Метео» Александр Ильин.

Он также добавил, что сейчас гребень высокого давления формируется в южных и юго-восточных районах Казахстана, и в этой циркуляции воздушная масса движется в северном и северо-восточном направлении, накрывая Западную Сибирь. В свою очередь, ведущий синоптик Гидрометцентра Марина Макарова отметила, что на юге Урала температура воздуха достигла 35 градусов, что не является редкостью.

Ранее столичный главк МЧС РФ предупредил жителей Москвы о неблагоприятных погодных условиях, надвигающихся на регион. По прогнозам метеорологов, в столице ожидается гроза в сочетании с сильным дождем и шквалистым ветром.