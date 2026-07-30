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30 июля 2026 в 17:27

Раскрыто, сколько самолетов МС-21 уже обеспечено финансированием

Мишустин: финансированием обеспечено производство уже 18 самолетов МС-21

Пассажирский самолет МС-21-300 Пассажирский самолет МС-21-300 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Производство 18 самолетов МС-21 на Иркутском авиазаводе уже обеспечено финансированием, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании по авиастроению. Он также подтвердил, что поддержка будет оказана и дальнейшему выпуску этих машин, сообщает пресс-служба правительства в МАКСе.

Сегодня финансированием обеспечено производство 18 самолетов, — сказал Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул необходимость не допускать остановки производства. Он призвал принять все меры для выполнения планового заказа до 2035 года, для чего будет запущена программа льготного кредитования.

МС-21 — российский среднемагистральный пассажирский самолет, рассчитанный на перевозку от 163 до 211 человек. Он оснащается отечественными двигателями ПД-14 и способен выполнять полеты на расстояние до 3830 километров в базовой версии. Длина лайнера составляет 42,25 метра, размах крыла — 35,9 метра. Более 30% конструкции выполнено из композиционных материалов, что позволило снизить массу самолета и повысить его топливную эффективность.

Президент страны Владимир Путин ранее заявил МС-21 стал примером полной независимости России в авиастроении. Путину показали образцы новой российской авиатехники на территории Летно-исследовательского института имени Громова.

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