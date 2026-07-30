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30 июля 2026 в 18:19

Литовского пауэрлифтера наказали за проявления расизма

Пауэрлифтера Кусинаса пожизненно дисквалифицировали за проявление расизма

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Литовская федерация пауэрлифтинга пожизненно дисквалифицировала члена этой организации Эрнестаса Кусинаса за проявление расизма, сообщила пресс-служба организации в социальных сетях. Федерация пауэрлифтинга заявила, что не потерпит проявления расизма, неуважения к соперникам и дискриминации.

Федерация берет полную ответственность за произошедшее и применяет пожизненное отстранение к Эрнестасу Кусинасу от участия в любых соревнованиях под эгидой Литовской федерации пауэрлифтинга, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что инцидент случился во время соревнований по пауэрлифтингу в Литве, когда Кусинас помешал темнокожей бельгийке Соните Мулух в приседании со штангой. Попытка Мулух в итоге была признана недействительной, и чемпионка мира 2024 года лишилась титула. Поначалу инцидент посчитали случайностью, но литовский спортсмен заявил, что сделал это специально, и признал себя расистом. В соцсетях самого Кусинаса обнаружили фото с нашивкой нацистского орла и посты в поддержку литовских наемников ВСУ.

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