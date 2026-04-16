Чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу погиб в Таиланде Чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу Пожидаев разбился в аварии в Таиланде

Чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу Александр Пожидаев разбился в аварии в Таиланде, сообщил Telegram-канал «Mash на спорте». При этом перед ДТП ему позвонили мошенники, которые заявили о кончине его отца. Как пишет канал, мужчина получил черепно-мозговую травму, переломы и повреждения внутренних органов.

Проживающая в Паттайе российский волонтер Светлана Шерстобоева в беседе с ТАСС подтвердила информацию. По ее данным, его доставили в больницу, в крайне тяжелом состоянии.

К сожалению, спасти его не удалось, — рассказала она.

Новость дополняется…

