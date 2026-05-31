Раскрыты планы США на вывод войск из Европы Welt: США вынашивают планы быстрого вывода части войск из Европы

Соединенные Штаты намерены ускорить сокращение своего военного присутствия в Европе, сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. В ближайшие недели Минобороны США представит в штаб-квартире НАТО конкретные предложения о том, какие силы и возможности будут сокращены.

Эти изменения будут включены в наше предложение по войскам и возможностям на следующей конференции НАТО, — уточнил источник.

Решение затронет авиацию, стратегические бомбардировщики, дальнобойные высокоточные средства, военно-морские силы и самолеты-заправщики в рамках «Модели сил НАТО». По данным издания, в Европе рассчитывали на постепенный и скоординированный переход, однако Вашингтон готовит конкретные меры без длительного переходного периода.

Представитель Пентагона пояснил, что США хотят предоставить союзникам необходимую ясность, чтобы европейские страны взяли на себя основную ответственность за обычную оборону континента. При этом Вашингтон сохранит участие в ядерном сдерживании в Европе.

Ранее США решили вывести примерно 5 тыс. своих военнослужащих с территории Германии, а также сократить военное присутствие в Европе до уровня 2022 года. Под вывод подпадает бригадная группа, уже дислоцированная в ФРГ, также отменяется переброска батальона с дальнобойными системами.