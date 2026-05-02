02 мая 2026 в 16:21

Военные чиновники раскрыли, как США наказали Германию за Иран

Решение США вывести часть войск из Германии является наказанием за позицию ФРГ по Ирану, дали понять американские военные чиновники в частных беседах. Нежелание Берлина помогать Вашингтону в проведении военной операции вызвало недовольство в Белом доме, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Пентагон и до этого рассматривал возможность сокращения контингента, говорится в материале. Тем не менее, американские военные чиновники признали, что шаг обоснован стремлением наказать Германию за критику в адрес США. Официально причины не раскрываются.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение о передислокации 5 тыс. американских военнослужащих из Германии является катастрофическим трендом, подрывающим трансатлантическое единство. По мнению польского лидера, основную опасность для Альянса создают не внешние противники, а продолжающийся распад военного блока.

Кроме того, политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что Соединенные Штаты перебрасывают свои вооруженные силы из Европы для противодействия Китаю. Эксперт считает, что Вашингтон не станет полностью выводить контингент с Запада, стремясь удержать рычаги влияния в этом регионе.

