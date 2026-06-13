Стали известны подробности уникальной операции по спасению кита в Мурманске Краснокнижного кита под Мурманском освободили с помощью открепляющего ножа

Для спасения краснокнижного горбатого кита, которого освободили от рыболовных снастей у берегов Мурманской области, применялся специальный инструмент — телескопический шест с режущим механизмом на конце, сообщил руководитель операции Антон Юрманов. По его словам, которые передает РИА Новости, инструмент предназначен именно для таких случаев.

Для освобождения краснокнижного животного применялся метод так называемого открепляющего ножа или телескопического шеста с режущим инструментом на конце. Этот инструмент специально разработан для освобождения китов от веревок и рыболовных снастей. Спасателям удалось подцепить веревку на животном, разрезать ее и освободить кита, — сообщил спасатель.

Юрманов отметил, что подобные операции относятся к числу наиболее сложных и опасных, поскольку крупные морские млекопитающие находятся в постоянном движении и работают с ними только в открытой воде по международным протоколам. В данном случае спасательная операция была завершена за несколько часов.

Ранее сообщалось, что у берегов Мурманской области спасен горбатый кит, запутавшийся в рыболовных сетях. Животное получило имя Петр Великий. Операцию по освобождению кита провели волонтеры-спасатели из группы «Друзья океана».