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24 июля 2026 в 08:42

«Неприятный сюрприз»: Каллас ополчилась на США за несоблюдение сделки

Каллас назвала неприятным сюрпризом введение США новых таможенных пошлин

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
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Новые американские пошлины стали полной неожиданностью для Евросоюза, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, европейская сторона намерена потребовать от Белого дома разъяснений по поводу введенных ограничений. Каллас также назвала необоснованными утверждения, что европейское законодательство в сфере предотвращения принудительного труда имеет слабые места, передает Reuters.

У нас была сделка с Америкой, и мы эту сделку соблюдали <...>. Поэтому несоблюдение этой сделки стало неприятным сюрпризом, — заявила Каллас.

В августе 2025 года Вашингтон и Брюссель объявили о достижении рамочного торгового соглашения, по условиям которого Евросоюз должен был отменить пошлины на все промышленные товары из США. При этом американская сторона обязалась сохранить тариф в 15% на большую часть продукции из ЕС.

До этого офис торгового представителя США Джеймисона Грира объявил о введении тарифов в размере от 10% до 12,5% в отношении 60 торговых партнеров. Меры распространяются в зависимости от наличия у них законодательного запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

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