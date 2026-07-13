Названы регионы России, где быстрее всего можно накопить на квартиру

Названы регионы России, где быстрее всего можно накопить на квартиру Мурманская область и ХМАО лидируют в рейтинге регионов по доступности жилья

Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ стали лидерами рейтинга российских регионов по доступности жилья для семей с одним ребенком, передает РИА Новости. Крым и Севастополь замкнули список.

Доступность жилья за год снизилась в большинстве российских регионов, отметили в источнике. Они пояснили, что рост зарплат лишь частично компенсировал подорожание квартир и снижение ставок по банковским депозитам.

По расчетам аналитиков, семьям в регионах-лидерах потребуется менее трех лет, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров. В Крыму и Севастополе срок накопления превышает 13 лет, что связано с сочетанием высоких цен на жилье и более низких возможностей для накоплений.

Ранее основатель агентства недвижимости Ригина Гордеева рассказала, что при покупке квартиры на вторичном рынке необходимо проверять продавца. Она отметила, что жилье может быть юридически чистым, в отличие от самой сделки.

До этого риелтор Ольга Волкова рассказала, что агентства недвижимости могут продавать номера телефонов доверчивых граждан аферистам, использующим фейковые объявления о дешевом жилье. По ее словам, сейчас такие объявления размещают даже вполне приличные риелторы, чтобы собирать базы данных.