Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 01:37

Названы регионы России, где быстрее всего можно накопить на квартиру

Мурманская область и ХМАО лидируют в рейтинге регионов по доступности жилья

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ стали лидерами рейтинга российских регионов по доступности жилья для семей с одним ребенком, передает РИА Новости. Крым и Севастополь замкнули список.

Доступность жилья за год снизилась в большинстве российских регионов, отметили в источнике. Они пояснили, что рост зарплат лишь частично компенсировал подорожание квартир и снижение ставок по банковским депозитам.

По расчетам аналитиков, семьям в регионах-лидерах потребуется менее трех лет, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров. В Крыму и Севастополе срок накопления превышает 13 лет, что связано с сочетанием высоких цен на жилье и более низких возможностей для накоплений.

Ранее основатель агентства недвижимости Ригина Гордеева рассказала, что при покупке квартиры на вторичном рынке необходимо проверять продавца. Она отметила, что жилье может быть юридически чистым, в отличие от самой сделки.

До этого риелтор Ольга Волкова рассказала, что агентства недвижимости могут продавать номера телефонов доверчивых граждан аферистам, использующим фейковые объявления о дешевом жилье. По ее словам, сейчас такие объявления размещают даже вполне приличные риелторы, чтобы собирать базы данных.

Регионы
Мурманская область
ХМАО
жилье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Финляндии создали сеть бомбоубежищ с бассейнами и саунами
МВД зафиксировало рост подростковой преступности в России
Нефть Brent резко выросла в цене
Стало известно об атаке беспилотников под Ставрополем
На Краснолиманском направлении раскрыли новую тактику ВСУ
Около 300 человек вышли на марш в Варшаве против поддержки Украины
ФБР подключилось к проверке после смерти Грэма
В Израиле сообщили о возможной угрозе Трампу в Турции
Назван срок окончания приема заявлений в первый класс в России
В Госдуме предложили крупные скидки на авиабилеты для школьников
В Иране прогремела серия взрывов
Стало известно, сколько беспилотников ВСУ сбили за одну неделю
«Узкоблоковые интересы»: МИД РФ высказался о причинах кризиса ОБСЕ
Названы регионы России, где быстрее всего можно накопить на квартиру
Стала известна причина смерти Грэма
МИД Ирана объяснил удары по объектам США
Машина с двумя детьми рухнула с 10-метрового обрыва в Дагестане
В аэропортах Москвы задержали вылет десятков рейсов
ВСУ 12 раз за сутки атаковали ДНР
Число пострадавших от пожара в пабе Бангкока резко выросло
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения
Регионы

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.