Россиян предупредили о ловушке объявлений о продаже квартиры по низкой цене Риелтор Волкова: агентства недвижимости могут продать номера телефонов аферистам

Агентства недвижимости могут продавать номера телефонов доверчивых граждан аферистам, использующим фейковые объявления о дешевом жилье, заявила NEWS.ru вице-президент Национальной палаты недвижимости эксперт по недвижимости Ольга Волкова. По ее словам, сейчас такие объявления размещают даже вполне приличные риелторы, чтобы собирать базы данных.

Чем только не промышляли аферисты, размещая фейковые объявления о продаже квартиры по баснословно низкой цене! И авансы собирали, и умудрялись продать одну квартиру в один день нескольким покупателям. Новые времена приносят новые веяния. Сейчас фейковые объявления размещают вполне приличные крупные агентства недвижимости. Такая схема наиболее популярна для сбора лидов в базу данных. Вы позвонили, ваш номер сохранился у абонента и будет продан вместе с тысячами таких же желающих купить квартиру подешевле, — пояснила Волкова.

По ее словам, люди, нашедшие низкую цену, судорожно звонят, чтобы «обойти конкурентов», но на деле попадают в ловушку. Волкова отметила, что после таких звонков граждан будут ежедневно «атаковать» с предложениями купить квартиру.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов сообщил, что мошенники стали публиковать фейковые объявления о сдаче жилья. По его словам, дальше злоумышленники присылают ссылку на фишинговый сайт, который имитирует популярный сервис бронирования.