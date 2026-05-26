26 мая 2026 в 14:34

Военэксперт оценил последствия возможного нападения Украины на Белоруссию

Возможный удар Вооруженных сил Украины по Белоруссии равен нападению на Россию, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, это не «психическая паранойя» Киева, а серьезная ситуация, усугубляемая присутствием на белорусской территории тактического ядерного оружия с носителем в виде баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

На первый взгляд кажется, что [заявления об угрозе Минску со стороны Киева] — очередная психическая паранойя Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru). На самом деле, все серьезно. Это рытье траншей, сосредоточение войск. В Белоруссии есть тактическое ядерное оружие и носитель «Орешник». Киев раздражает, что Минск — важный союзник Москвы. Нападение на Белоруссию — это нападение на РФ. Если атака происходит, значит, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко имеет право обратиться за помощью к РФ, действовать по своему усмотрению, вплоть до применения ядерного оружия. Цветной революции в Минске не вышло, поэтому ситуация будет нагнетаться. Мы будем наблюдать паранойю на Волыни и на других участках границы, — пояснил Дандыкин.

Ранее государственный секретарь Совбеза Республики Беларусь Александр Вольфович заявил, что украинские беспилотники периодически пытаются поразить элементы пограничной инфраструктуры страны. По его словам, только за последнюю неделю зафиксировано 116 случаев нарушения границы боевыми БПЛА.

