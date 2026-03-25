Московских аллергиков предупредили о начале «адского» сезона пыления Аллергиков предупредили о начале пыления орешника и ольхи в Москве

В Москве начался сезон пыления орешника и ольхи, рассказала РИА Новости кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры высших растений биологического факультета МГУ Светлана Полевова. По ее словам, также скоро пыльцу начнут выделять ивы, тополи, вязы, можжевельники и туи.

(В Москве сейчас — NEWS.ru) пылят орешник и ольха, — подчеркнула Полевова.

Ранее отоларинголог Константин Добрецов сообщил, что при аллергическом приступе рекомендуется сразу принять антигистаминный препарат второго поколения. После приема лекарства нужно оценить эффект, отметил он. Лучше отслеживать свое состояние до 30–40 минут. Если улучшений нет, нужно вызвать скорую, добавил медик.

Также пульмонолог Елена Пятикова заявила, что людям с аллергией необходимо избегать прогулок в ветреную и сухую погоду, в особенности по утрам и вечерам, когда концентрация пыльцы повышается. После прихода с улицы она посоветовала промывать нос солевыми растворами, принимать душ и менять одежду. Медик посоветовала отказаться от продуктов-аллергенов в период обострения.