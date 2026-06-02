ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 04:45

Лето — сезон злаков: пыльца в Москве сегодня, прогноз на 2–4 июня

Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 2–4 июня Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 2–4 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пришло долгожданное лето, и вместе с ним начался новый этап аллергосезона. Рассказываем, какие растения-аллергены активны сейчас, как бороться с поллинозом и чем опасен тополиный пух.

Пыльца в июне: пылящие растения 2–4 июня

В самом начале лета активен только один аллерген — злаковые. В перечень растений, способных вызвать аллергическую реакцию, входят:

  • тимофеевка луговая;

  • ежа сборная;

  • мятлик луговой;

  • овсяница;

  • рожь;

  • лисохвост и другие.

В период с 2 по 4 июня концентрация злаковой пыльцы остается очень небольшой. Она составляет не более 10 единиц на кубический метр. То есть аллергия на пыльцу проявится только у чувствительных поллинозников. Им стоит также помнить про перекрестную пыльцу с некоторыми продуктами питания. Но об этом нужно поговорить отдельно.

Тимофеевка луговая Тимофеевка луговая Фото: Erhard Nerger/imagebroker.com/Global Look Press

Перекрестная аллергия: пыльца злаков и продукты питания

Организм (а точнее иммунитет) путает белки пыльцы злаков (профилины) с похожими белками, имеющимися в некоторых продуктах. Это и становится причиной возникновения так называемой перекрестной аллергии. В случае со злаками главный виновник «перекрестки» — белок Phl p 12.

Продукты-«двойники», которые могут вызвать аллергическую реакцию:

  • пшеничная, ржаная каша и хлеб — высокий риск (прямой родственник пыльцы);

  • киви — очень высокий риск (почти полный близнец злакового профилина);

  • арбуз, дыня, помидоры, апельсины, сельдерей — классические перекрестные реакции через профилин;

  • фисташки — средний риск (общий белок с пыльцой кукурузы);

  • картофель сырой — риск есть (белок пататин), а вот в жареном виде безопасен;

  • хурма — самый высокий риск тяжелых реакций.

Как помочь себе в сезон пыльцы

Стоит также напомнить базовые правила самопомощи в аллергосезон. Следуя им, можно снизить вероятность возникновения острой аллергической реакции. Чтобы помочь себе:

  • принимайте антигистаминные препараты по назначению врача;

  • соблюдайте особые правила гигиены: принимайте душ после прогулки, обязательно промывая волосы (в них могут застрять частички пыльцы), нос можно промыть солевым раствором;

  • не пренебрегайте влажной уборкой, это необходимо, чтобы вовремя избавляться от частиц пыли, грязи и споров грибов;

  • не проветривайте в жаркие часы, открывайте окна ближе к вечеру либо установите антипыльцевые сетки и очистители воздуха с НЕРА-фильтрами;

  • на улице в сухой ветреный день носите медицинскую маску или респиратор, а также солнцезащитные очки и головной убор;

  • гуляйте после дождей, когда пыльца, грязь и пух прибиты к земле.

Как помочь себе в сезон пыльцы Как помочь себе в сезон пыльцы Фото: Shutterstock/FOTODOM

При желании проконсультируйтесь с лечащим врачом по поводу назначения АСИТ — аллерген-специфической иммунотерапии. Это единственный метод, который лечит не симптомы, а причину аллергии, «приучая» иммунитет не реагировать на пыльцу или пищевой аллерген.

В рамках АСИТ поллинознику вводятся микродозы аллергена (например, пыльцы злаков) в возрастающей концентрации. Иммунитет постепенно перестает воспринимать его как врага и не выдает реакцию. Результат: после полного курса (3–5 лет) аллергия может исчезнуть на десятилетия или стать гораздо слабее.

Аллергия на тополиный пух: бывает ли, что делать

Отдельно стоит сказать о тополином пухе — еще одном «биче» июня. Сам по себе пух не является аллергеном. Но он ответственен за распространение пыльцевых и грязевых частичек, а также споров грибов. К тому же он раздражает слизистые, провоцируя чихание, отек и зуд. Все это делает пух врагом поллинозников.

Чтобы защититься от тополиного пуха:

  • носите на улице маску или респиратор;

  • установите на окна специальные (в идеале антипыльцевые, но подойдут и простые антимоскитные) сетки;

  • по возвращении с улицы примите душ, смените одежду;

  • не пренебрегайте влажной уборкой.

Главное — помните: в случае развития острой аллергической реакции (например отека горла), если препараты не купируют симптомы, вызывайте скорую помощь!

Ранее мы рассказали, что надо обязательно положить в дачную аптечку.

пыльца
цветение
аллергены
аллергии
Москва
прогнозы
злаки
лечение
советы врачей
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Три человека пострадали от удара дрона в российском регионе
В Совфеде России назвали главный рычаг давления Запада на Сербию
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.