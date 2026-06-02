Лето — сезон злаков: пыльца в Москве сегодня, прогноз на 2–4 июня

Пришло долгожданное лето, и вместе с ним начался новый этап аллергосезона. Рассказываем, какие растения-аллергены активны сейчас, как бороться с поллинозом и чем опасен тополиный пух.

Пыльца в июне: пылящие растения 2–4 июня

В самом начале лета активен только один аллерген — злаковые. В перечень растений, способных вызвать аллергическую реакцию, входят:

тимофеевка луговая;

ежа сборная;

мятлик луговой;

овсяница;

рожь;

лисохвост и другие.

В период с 2 по 4 июня концентрация злаковой пыльцы остается очень небольшой. Она составляет не более 10 единиц на кубический метр. То есть аллергия на пыльцу проявится только у чувствительных поллинозников. Им стоит также помнить про перекрестную пыльцу с некоторыми продуктами питания. Но об этом нужно поговорить отдельно.

Тимофеевка луговая Фото: Erhard Nerger/imagebroker.com/Global Look Press

Перекрестная аллергия: пыльца злаков и продукты питания

Организм (а точнее иммунитет) путает белки пыльцы злаков (профилины) с похожими белками, имеющимися в некоторых продуктах. Это и становится причиной возникновения так называемой перекрестной аллергии. В случае со злаками главный виновник «перекрестки» — белок Phl p 12.

Продукты-«двойники», которые могут вызвать аллергическую реакцию:

пшеничная, ржаная каша и хлеб — высокий риск (прямой родственник пыльцы);

киви — очень высокий риск (почти полный близнец злакового профилина);

арбуз, дыня, помидоры, апельсины, сельдерей — классические перекрестные реакции через профилин;

фисташки — средний риск (общий белок с пыльцой кукурузы);

картофель сырой — риск есть (белок пататин), а вот в жареном виде безопасен;

хурма — самый высокий риск тяжелых реакций.

Как помочь себе в сезон пыльцы

Стоит также напомнить базовые правила самопомощи в аллергосезон. Следуя им, можно снизить вероятность возникновения острой аллергической реакции. Чтобы помочь себе:

принимайте антигистаминные препараты по назначению врача;

соблюдайте особые правила гигиены: принимайте душ после прогулки, обязательно промывая волосы (в них могут застрять частички пыльцы), нос можно промыть солевым раствором;

не пренебрегайте влажной уборкой, это необходимо, чтобы вовремя избавляться от частиц пыли, грязи и споров грибов;

не проветривайте в жаркие часы, открывайте окна ближе к вечеру либо установите антипыльцевые сетки и очистители воздуха с НЕРА-фильтрами;

на улице в сухой ветреный день носите медицинскую маску или респиратор, а также солнцезащитные очки и головной убор;

гуляйте после дождей, когда пыльца, грязь и пух прибиты к земле.

Как помочь себе в сезон пыльцы Фото: Shutterstock/FOTODOM

При желании проконсультируйтесь с лечащим врачом по поводу назначения АСИТ — аллерген-специфической иммунотерапии. Это единственный метод, который лечит не симптомы, а причину аллергии, «приучая» иммунитет не реагировать на пыльцу или пищевой аллерген.

В рамках АСИТ поллинознику вводятся микродозы аллергена (например, пыльцы злаков) в возрастающей концентрации. Иммунитет постепенно перестает воспринимать его как врага и не выдает реакцию. Результат: после полного курса (3–5 лет) аллергия может исчезнуть на десятилетия или стать гораздо слабее.

Аллергия на тополиный пух: бывает ли, что делать

Отдельно стоит сказать о тополином пухе — еще одном «биче» июня. Сам по себе пух не является аллергеном. Но он ответственен за распространение пыльцевых и грязевых частичек, а также споров грибов. К тому же он раздражает слизистые, провоцируя чихание, отек и зуд. Все это делает пух врагом поллинозников.

Чтобы защититься от тополиного пуха:

носите на улице маску или респиратор;

установите на окна специальные (в идеале антипыльцевые, но подойдут и простые антимоскитные) сетки;

по возвращении с улицы примите душ, смените одежду;

не пренебрегайте влажной уборкой.

Главное — помните: в случае развития острой аллергической реакции (например отека горла), если препараты не купируют симптомы, вызывайте скорую помощь!

