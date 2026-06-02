Лето — сезон злаков: пыльца в Москве сегодня, прогноз на 2–4 июня

Пришло долгожданное лето, и вместе с ним начался новый этап аллергосезона. Рассказываем, какие растения-аллергены активны сейчас, как бороться с поллинозом и чем опасен тополиный пух.
Пыльца в июне: пылящие растения 2–4 июня
В самом начале лета активен только один аллерген — злаковые. В перечень растений, способных вызвать аллергическую реакцию, входят:
тимофеевка луговая;
ежа сборная;
мятлик луговой;
овсяница;
рожь;
лисохвост и другие.
В период с 2 по 4 июня концентрация злаковой пыльцы остается очень небольшой. Она составляет не более 10 единиц на кубический метр. То есть аллергия на пыльцу проявится только у чувствительных поллинозников. Им стоит также помнить про перекрестную пыльцу с некоторыми продуктами питания. Но об этом нужно поговорить отдельно.
Перекрестная аллергия: пыльца злаков и продукты питания
Организм (а точнее иммунитет) путает белки пыльцы злаков (профилины) с похожими белками, имеющимися в некоторых продуктах. Это и становится причиной возникновения так называемой перекрестной аллергии. В случае со злаками главный виновник «перекрестки» — белок Phl p 12.
Продукты-«двойники», которые могут вызвать аллергическую реакцию:
пшеничная, ржаная каша и хлеб — высокий риск (прямой родственник пыльцы);
киви — очень высокий риск (почти полный близнец злакового профилина);
арбуз, дыня, помидоры, апельсины, сельдерей — классические перекрестные реакции через профилин;
фисташки — средний риск (общий белок с пыльцой кукурузы);
картофель сырой — риск есть (белок пататин), а вот в жареном виде безопасен;
хурма — самый высокий риск тяжелых реакций.
Как помочь себе в сезон пыльцы
Стоит также напомнить базовые правила самопомощи в аллергосезон. Следуя им, можно снизить вероятность возникновения острой аллергической реакции. Чтобы помочь себе:
принимайте антигистаминные препараты по назначению врача;
соблюдайте особые правила гигиены: принимайте душ после прогулки, обязательно промывая волосы (в них могут застрять частички пыльцы), нос можно промыть солевым раствором;
не пренебрегайте влажной уборкой, это необходимо, чтобы вовремя избавляться от частиц пыли, грязи и споров грибов;
не проветривайте в жаркие часы, открывайте окна ближе к вечеру либо установите антипыльцевые сетки и очистители воздуха с НЕРА-фильтрами;
на улице в сухой ветреный день носите медицинскую маску или респиратор, а также солнцезащитные очки и головной убор;
гуляйте после дождей, когда пыльца, грязь и пух прибиты к земле.
При желании проконсультируйтесь с лечащим врачом по поводу назначения АСИТ — аллерген-специфической иммунотерапии. Это единственный метод, который лечит не симптомы, а причину аллергии, «приучая» иммунитет не реагировать на пыльцу или пищевой аллерген.
В рамках АСИТ поллинознику вводятся микродозы аллергена (например, пыльцы злаков) в возрастающей концентрации. Иммунитет постепенно перестает воспринимать его как врага и не выдает реакцию. Результат: после полного курса (3–5 лет) аллергия может исчезнуть на десятилетия или стать гораздо слабее.
Аллергия на тополиный пух: бывает ли, что делать
Отдельно стоит сказать о тополином пухе — еще одном «биче» июня. Сам по себе пух не является аллергеном. Но он ответственен за распространение пыльцевых и грязевых частичек, а также споров грибов. К тому же он раздражает слизистые, провоцируя чихание, отек и зуд. Все это делает пух врагом поллинозников.
Чтобы защититься от тополиного пуха:
носите на улице маску или респиратор;
установите на окна специальные (в идеале антипыльцевые, но подойдут и простые антимоскитные) сетки;
по возвращении с улицы примите душ, смените одежду;
не пренебрегайте влажной уборкой.
Главное — помните: в случае развития острой аллергической реакции (например отека горла), если препараты не купируют симптомы, вызывайте скорую помощь!
