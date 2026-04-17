Названы факторы, усиливающие симптомы аллергии

Курение и употребление спиртных напитков могут существенно усиливать симптомы аллергии, предупредил в беседе с RT нарколог Руслан Исаев. Эти привычки увеличивают общую нагрузку на организм и поддерживают воспалительные процессы.

При поллинозе слизистые дыхательных путей уже находятся в состоянии воспаления и повышенной чувствительности. Табачный дым действует как дополнительный раздражитель: усиливает отек, нарушает защитные механизмы слизистой и может провоцировать более выраженную заложенность носа, кашель, першение, — отметил Исаев.

По его словам, у людей, имеющих предрасположенность, это повышает риск распространения воспаления на нижние дыхательные пути, вплоть до обострения бронхиальной астмы. Врач добавил, что алкоголь, в свою очередь, может усиливать сосудистую реакцию слизистых оболочек, что ведет к более выраженному отеку и заложенности.

Ранее биолог Анча Баранова заявила, что аллерген-специфическая иммунотерапия считается самым эффективным способом вылечить аллергию. При этом АСИТ будет работать исключительно в том случае, если человек точно знает, на что у него возникает реакция.