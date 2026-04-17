Названы факторы, усиливающие симптомы аллергии

Нарколог Исаев: курение и алкоголь могут существенно усиливать симптомы аллергии

Курение и употребление спиртных напитков могут существенно усиливать симптомы аллергии, предупредил в беседе с RT нарколог Руслан Исаев. Эти привычки увеличивают общую нагрузку на организм и поддерживают воспалительные процессы.

При поллинозе слизистые дыхательных путей уже находятся в состоянии воспаления и повышенной чувствительности. Табачный дым действует как дополнительный раздражитель: усиливает отек, нарушает защитные механизмы слизистой и может провоцировать более выраженную заложенность носа, кашель, першение, — отметил Исаев.

По его словам, у людей, имеющих предрасположенность, это повышает риск распространения воспаления на нижние дыхательные пути, вплоть до обострения бронхиальной астмы. Врач добавил, что алкоголь, в свою очередь, может усиливать сосудистую реакцию слизистых оболочек, что ведет к более выраженному отеку и заложенности.

Ранее биолог Анча Баранова заявила, что аллерген-специфическая иммунотерапия считается самым эффективным способом вылечить аллергию. При этом АСИТ будет работать исключительно в том случае, если человек точно знает, на что у него возникает реакция.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инженеру РЖД предъявили обвинение по делу о сходе вагонов под Ульяновском
Мурашко призвал каждого третьего россиянина сдать тест на ВИЧ
Россиянам рассказали, как реформа налогов повлияла на музыкальную индустрию
Экс-футболист ЦСКА раскрыл, попадет ли «Балтика» в тройку призеров РПЛ
Голикова указала на проблему с врачами и медперсоналом в России
Гаджиев: армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом
Командование ВСУ заставило солдат биться за Зыбино с «пустыми магазинами»
Генерал заявил, что конфликт на Украине может закончиться в течение месяца
Названа «вторая крупная ошибка», к которой подстрекают Трампа
«Не трещина, но пропасть»: Пушков указал на точку разрыва у Франции и США
В Кузбассе задержали трех человек, выдававших себя за полицейских
«Мы загоним в каменный век»: Пушков напомнил о целях Трампа в Иране
На Запорожской АЭС раскрыли причину ночного блэкаута
Экс-принца попросили отказаться от звания почетного гражданина Лондона
«Силы не равны»: Булыкин дал прогноз на матч «Краснодар» — «Балтика»
Президент ФИФА анонсировал нововведение в финале ЧМ-2026
Офтальмолог дала простые советы, как сохранить здоровье глаз
Черниговская ТЭЦ экстренно прекратила работу
В MAX сообщили о взрывном росте активности пользователей
Магнитные бури сегодня, 17 апреля: что завтра, головные боли, давление
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
