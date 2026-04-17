Россиянам раскрыли самый эффективный метод лечения аллергии

Аллерген-специфическая иммунотерапия считается самым эффективным способом вылечить аллергию, заявила Lenta.ru биолог Анча Баранова. При этом АСИТ будет работать исключительно в том случае, если человек точно знает, на что у него возникает реакция.

Самое лучшее — это так называемая аллерген-специфическая иммунотерапия. Человеку дают маленькие микроскопические количества аллергена, потом побольше, потом еще больше. Это как вакцинация против аллергии. Но она действует не всю жизнь, а один-два сезона. И начинать ее нужно до начала сезона, — рассказала Баранова.

Ранее аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова заявила, что из всех видов респираторной аллергии в России чаще встречаются реакции на пыльцу раннецветущих деревьев. По ее словам, к таковым относятся береза, ольха, лещина, дуб и ива, которые обычно цветут с начала марта по конец мая.