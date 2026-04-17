17 апреля 2026 в 10:45

Россиянам раскрыли самый эффективный метод лечения аллергии

Биолог Баранова: АСИТ считается самым эффективным способом вылечить аллергию

Аллерген-специфическая иммунотерапия считается самым эффективным способом вылечить аллергию, заявила Lenta.ru биолог Анча Баранова. При этом АСИТ будет работать исключительно в том случае, если человек точно знает, на что у него возникает реакция.

Самое лучшее — это так называемая аллерген-специфическая иммунотерапия. Человеку дают маленькие микроскопические количества аллергена, потом побольше, потом еще больше. Это как вакцинация против аллергии. Но она действует не всю жизнь, а один-два сезона. И начинать ее нужно до начала сезона, — рассказала Баранова.

Ранее аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова заявила, что из всех видов респираторной аллергии в России чаще встречаются реакции на пыльцу раннецветущих деревьев. По ее словам, к таковым относятся береза, ольха, лещина, дуб и ива, которые обычно цветут с начала марта по конец мая.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ночной стрелок на самокате стал причиной страха жителей Новосибирска
Большинство россиян поддержали идею ДНК-теста на отцовство в роддоме
Тысячи судов не могут покинуть Персидский залив из-за войны в Иране
Оверчук призвал не сомневаться в прочности отношений Москвы и Баку
Автоюрист напомнил, как себя вести при ДТП с животными
Юрист дала советы, как вернуть деньги после ошибочного перевода
Один из кураторов разбойного нападения на женщину в Москве признал вину
Подросток и несколько взрослых оказались в больнице после ДТП в Ярославле
Путин заявил о снижении младенческой смертности до исторического минимума
Путин рассказал, как помогают участникам СВО
Турэксперт ответил, как введение виз повлияет на популярность Черногории
Мустафаев назвал Азербайджано-российский деловой совет важнейшей платформой
ОАК передала ВКС России новую партию истребителей Су-35С
Российские «Пионы» выжгли опорники и штабы ВСУ в Харьковской области
Мустафаев назвал Азербайджан надежным экономическим партнером России
Стало известно, могут ли уволить работника за использование нейросетей
Беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии со стороны Украины
СК назвал причастного к удару Storm Shadow по Брянской области
Пакистанский танкер увел нефть в Ормузском проливе под носом у Пентагона
ФАС потребовала снизить цены на жизненно необходимый препарат
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
