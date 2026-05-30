ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 04:30

Чего ждать от последней субботы весны: пыльца в Москве сегодня — 30 мая

Пыльца в Москве сегодня — 30 мая Пыльца в Москве сегодня — 30 мая Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Весна подходит к концу, но аллергосезон продолжается. Выясняем, как майская непогода повлияла на пылящие аллергены, и определяем уровень пыльцы в воздухе в последнюю субботу весны.

Пыльца в Москве сегодня

В субботу, 30 мая, воздух несколько прогреется: его температура поднимется до +13 градусов против вчерашних +10. При этом все так же, как и в течение всей недели, ожидаются дожди. Они замедлят распространение летучих аллергенов и тополиного пуха.

Прогноз пыльцы на 30 мая 2026 года

Сейчас пыльцы в Москве по-прежнему мало. Источниками аллергенов остаются:

  • березы;

  • злаки.

И для деревьев, и для злаковых культур концентрация пыльцевого облака крайне мала — не выше 10 частиц на кубический метр. Так что большинство поллинозников ждет улучшение самочувствия.

Однако нельзя забывать о тополином пухе, уже появившемся на улицах Москвы. Он не относится к аллергенам, но является подвижным распространителем пыльцевых частиц и грязи. Чтобы обезопасить себя и близких от нежелательного вторжения пуха, стоит:

  • время от времени устраивать влажную уборку;

  • оснастить жилище очистителем воздуха с HEPA-фильтрами (особенно спальни);

  • вмонтировать антипыльцевые сетки в окна.

Ранее мы рассказали, что обязательно нужно иметь в дачной аптечке.

пыльца
цветение
деревья
злаки
березы
Москва
прогнозы
аллергены
аллергии
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.