Чего ждать от последней субботы весны: пыльца в Москве сегодня — 30 мая

На каждый день

Чего ждать от последней субботы весны: пыльца в Москве сегодня — 30 мая

Весна подходит к концу, но аллергосезон продолжается. Выясняем, как майская непогода повлияла на пылящие аллергены, и определяем уровень пыльцы в воздухе в последнюю субботу весны.

Пыльца в Москве сегодня

В субботу, 30 мая, воздух несколько прогреется: его температура поднимется до +13 градусов против вчерашних +10. При этом все так же, как и в течение всей недели, ожидаются дожди. Они замедлят распространение летучих аллергенов и тополиного пуха.

Прогноз пыльцы на 30 мая 2026 года

Сейчас пыльцы в Москве по-прежнему мало. Источниками аллергенов остаются:

И для деревьев, и для злаковых культур концентрация пыльцевого облака крайне мала — не выше 10 частиц на кубический метр. Так что большинство поллинозников ждет улучшение самочувствия.

Однако нельзя забывать о тополином пухе, уже появившемся на улицах Москвы. Он не относится к аллергенам, но является подвижным распространителем пыльцевых частиц и грязи. Чтобы обезопасить себя и близких от нежелательного вторжения пуха, стоит:

время от времени устраивать влажную уборку;

оснастить жилище очистителем воздуха с HEPA-фильтрами (особенно спальни);

вмонтировать антипыльцевые сетки в окна.

Ранее мы рассказали, что обязательно нужно иметь в дачной аптечке.