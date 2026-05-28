ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 мая 2026 в 18:30

5 модных идей для участка: дизайнеры все чаще отказываются от обычных клумб в пользу таких решений

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ровные клумбы с петуниями постепенно уходят в прошлое. Все больше ландшафтных дизайнеров делают ставку на более живые, объемные и естественные варианты озеленения. Такие участки выглядят дороже, требуют меньше ухода и при этом создают ощущение настоящего сада, а не «дачной выставки цветов».

Одним из главных трендов стали декоративные злаки. Мискантус, овсяница, ковыль и молиния создают движение в саду, красиво шумят на ветру и сохраняют декоративность почти круглый год. Особенно эффектно они смотрятся рядом с камнем, гравием и деревянными дорожками.

Вместо классических клумб дизайнеры все чаще используют массивы из почвопокровных растений. Барвинок, живучка, тимьян и очитки образуют плотные зеленые ковры, подавляют сорняки и делают участок более естественным. А во время цветения такие зоны выглядят как живые цветущие облака.

Еще один популярный прием — вертикальное озеленение. Лианы, зеленые стены и арки из клематисов, девичьего винограда или плетистых роз помогают буквально утопить участок в зелени даже на небольшой площади. Особенно красиво это смотрится рядом с беседками и зонами отдыха.

Многие владельцы участков также отказываются от ярких цветников в пользу гравийных садов. Каменная отсыпка, хвойные растения, злаки и несколько крупных акцентных кустарников делают пространство более современным и дорогим визуально. При этом ухаживать за таким садом намного проще.

Отдельным трендом стали природные уголки с «дикой» посадкой. Вместо строгой симметрии дизайнеры создают ощущение естественного луга: высаживают эхинацею, шалфей, тысячелистник, декоративный лук и злаки свободными группами. Такой сад выглядит живым и очень атмосферным.

Проверено редакцией
сад
озеленение
растения
злаки
клумбы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный челябинец зарезал соседа и выкинул в окно
Мужчина покончил с собой в столичном тире
В Европе оценили риск войны между Россией и НАТО
В России объяснили, что не так с сельхозпродукцией из Армении
Среди погибших во время хаджа в Саудовской Аравии оказались россияне
Обладатель Кубка СССР 1960 года Посуэло умер на 86-м году жизни
Объемы медицинской помощи по ОМС увеличили для больных сахарным диабетом
Финский политик назвал главные препятствия для мира на Украине
Синдром больного здания: как уборка в офисе влияет на KPI
США оставили письмо Зеленского о поставках ПВО без ответа
Опубликовано видео с крупным градом на Кавказе
Во Франции покончили с рабством и отрезанием ушей
В Госдуме назвали дело беременной женщины «правоприменительным зудом»
Политолог рассказал, к чему приведет миграционный кризис во Франции
Червь поселился в глазу россиянки после укуса комара
Путин заявил о формировании нового уклада промышленности
Суд арестовал пьяную пару, похитившую школьника после драки на пляже
Пятерых членов ОПГ арестовали за торговлю оружием и похищения людей
Россиянам рассказали, что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу
«Полезный и содержательный»: Путин о Евразийском экономическом форуме
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.