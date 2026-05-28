5 модных идей для участка: дизайнеры все чаще отказываются от обычных клумб в пользу таких решений

Ровные клумбы с петуниями постепенно уходят в прошлое. Все больше ландшафтных дизайнеров делают ставку на более живые, объемные и естественные варианты озеленения. Такие участки выглядят дороже, требуют меньше ухода и при этом создают ощущение настоящего сада, а не «дачной выставки цветов».

Одним из главных трендов стали декоративные злаки. Мискантус, овсяница, ковыль и молиния создают движение в саду, красиво шумят на ветру и сохраняют декоративность почти круглый год. Особенно эффектно они смотрятся рядом с камнем, гравием и деревянными дорожками.

Вместо классических клумб дизайнеры все чаще используют массивы из почвопокровных растений. Барвинок, живучка, тимьян и очитки образуют плотные зеленые ковры, подавляют сорняки и делают участок более естественным. А во время цветения такие зоны выглядят как живые цветущие облака.

Еще один популярный прием — вертикальное озеленение. Лианы, зеленые стены и арки из клематисов, девичьего винограда или плетистых роз помогают буквально утопить участок в зелени даже на небольшой площади. Особенно красиво это смотрится рядом с беседками и зонами отдыха.

Многие владельцы участков также отказываются от ярких цветников в пользу гравийных садов. Каменная отсыпка, хвойные растения, злаки и несколько крупных акцентных кустарников делают пространство более современным и дорогим визуально. При этом ухаживать за таким садом намного проще.

Отдельным трендом стали природные уголки с «дикой» посадкой. Вместо строгой симметрии дизайнеры создают ощущение естественного луга: высаживают эхинацею, шалфей, тысячелистник, декоративный лук и злаки свободными группами. Такой сад выглядит живым и очень атмосферным.