6 лиан и вьюнков для сада мечты: от цветущих водопадов до живых зеленых стен

Одна удачно выбранная лиана способна полностью изменить участок. Обычная беседка, сетка или забор за пару сезонов превращаются в уютный зеленый уголок, где хочется проводить все лето.

Среди самых эффектных растений садоводы особенно выделяют девичий виноград. Летом он создает плотную зеленую стену, а осенью буквально вспыхивает бордовыми и пурпурными оттенками.

Не теряет популярности и глициния. Раньше ее считали исключительно южной красавицей, но сегодня появились морозостойкие сорта, которые выдерживают суровые зимы. Во время цветения длинные сиренево-голубые кисти выглядят как настоящие водопады из цветов.

Тем, кто хочет быстро закрыть беседку или забор, опытные дачники советуют присмотреться к горцу бальджуанскому. За сезон он способен вырастать на несколько метров и летом покрывается воздушными бело-розовыми метелками.

Отдельное место в садах занимает жимолость каприфоль. Ее любят не столько за внешний вид, сколько за аромат. К вечеру запах становится особенно насыщенным, и рядом с беседкой появляется ощущение настоящего южного сада.

Для яркого цветения многие выбирают клематисы. Некоторые сорта способны цвести почти все лето, а размер цветков у отдельных видов достигает 15 сантиметров.

А тем, кто мечтает о классическом романтичном саде, сложно пройти мимо плетистых роз. Они создают роскошные живые арки, красиво оплетают беседки и радуют цветением почти до осени.

Ольга Шмырева
