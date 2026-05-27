Полутораметровые свечи горят всё лето: пышный многолетник-гигант растёт до 5–7 лет и выдерживает морозы до −35 °C

Люпин многолистный (Lupinus polyphyllus) — один из самых эффектных высоких многолетников для сада. Его огромные плотные свечи вырастают до 120–150 см и во время цветения превращают клумбы в яркие цветные волны. Особенно красиво люпины смотрятся большими массивами — создаётся ощущение настоящего английского парка.

Главная причина популярности этого растения — сочетание роскошного внешнего вида и удивительной неприхотливости. Люпины спокойно зимуют без укрытия и выдерживают морозы до −35 °C. На одном месте кусты способны расти 5–7 лет, становясь с каждым сезоном всё пышнее.

Цветение начинается в июне и при хорошем уходе может продолжаться почти всё лето. После первой волны садоводы часто срезают отцветшие свечи — тогда растение нередко выпускает новые цветоносы ближе к августу.

Оттенки у люпинов очень яркие: белые, кремовые, жёлтые, синие, фиолетовые, розовые и насыщенно-малиновые. Если хочется получить эффектную клумбу уже этим летом, в июне лучше высаживать готовую рассаду или взрослые кусты. Из семян люпины тоже выращивают, но полноценное цветение обычно начинается только на следующий год.

Самыми красивыми сортами считаются:

• The Governor («говернор») — высокие сине-белые свечи.

• My Castle («май кастл») — насыщенные тёмно-малиновые соцветия.

• Gallery Yellow («гэллери йеллоу») — яркие лимонно-жёлтые цветки.