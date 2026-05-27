Сажайте в самый темный угол, все равно расцветет: многолетник для всех регионов России

Если на вашей даче есть тенистые уголки, сажайте аквилегию, которую в народе называют водосбором или орликом.

Этот многолетник с резными сизыми листьями и необычными цветами-колокольчиками с длинными шпорцами распускается в мае-июне и цветет до середины июля, а отдельные сорта радуют бутонами до сентября.

Палитра аквилегии поражает воображение: встречаются белые, желтые, розовые, синие, фиолетовые и даже двухцветные сорта с простыми или густомахровыми соцветиями, а диаметр цветков у некоторых гибридов достигает 6–7 см.

Аквилегия отлично растет в полутени и даже в густой тени, выдерживает морозы до −35 °C без укрытия, что делает ее идеальной для любого региона России — от юга до Сибири. Она прекрасно чувствует себя на берегах прудов, под деревьями и кустарниками, не требует частых пересадок и легко размножается самосевом.

