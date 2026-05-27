Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 11:35

Сажайте в самый темный угол, все равно расцветет: многолетник для всех регионов России

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если на вашей даче есть тенистые уголки, сажайте аквилегию, которую в народе называют водосбором или орликом.

Этот многолетник с резными сизыми листьями и необычными цветами-колокольчиками с длинными шпорцами распускается в мае-июне и цветет до середины июля, а отдельные сорта радуют бутонами до сентября.

Палитра аквилегии поражает воображение: встречаются белые, желтые, розовые, синие, фиолетовые и даже двухцветные сорта с простыми или густомахровыми соцветиями, а диаметр цветков у некоторых гибридов достигает 6–7 см.

Аквилегия отлично растет в полутени и даже в густой тени, выдерживает морозы до −35 °C без укрытия, что делает ее идеальной для любого региона России — от юга до Сибири. Она прекрасно чувствует себя на берегах прудов, под деревьями и кустарниками, не требует частых пересадок и легко размножается самосевом.

Ранее были названы сорта петуний, которые не надо поливать и подкармливать.

Проверено редакцией
Читайте также
Два месяца планировал убийство отца: подробности дела из Липецка
Общество
Два месяца планировал убийство отца: подробности дела из Липецка
Овчинский: Москва объявила лауреатов «Московских мастеров» в стройотрасли
Общество
Овчинский: Москва объявила лауреатов «Московских мастеров» в стройотрасли
Цветет три месяца нежными розовыми бусинами. Многолетник оттенка нежной утренней зари для смелых акцентов
Общество
Цветет три месяца нежными розовыми бусинами. Многолетник оттенка нежной утренней зари для смелых акцентов
Садовод рассказала, какие цветы лучше высаживать в июне
Общество
Садовод рассказала, какие цветы лучше высаживать в июне
Посадил у забора три семечка, выросла мощная лиана: цветет 3 месяца подряд
Общество
Посадил у забора три семечка, выросла мощная лиана: цветет 3 месяца подряд
Общество
цветы
растения
многолетники
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, почему Совет мира Трампа не получил развития
В СК оценили причиненный ВСУ ущерб в приграничье
Оверчук объяснил, почему Армения не спешит выходить из ЕАЭС
Названо число разыскиваемых иностранных наемников ВСУ
В Госдуме придумали, как усилить безопасность туристов на курортах России
Режим ЧС в Таганроге: ракетный удар ВСУ 27 мая, сколько жертв, куда попали
Адвокат ответил, могут ли осужденной за кальян на куличе скостить срок
Следствие назвало новую причину обрушения дома в Липецке
В Минздраве России раскритиковали реакцию ВОЗ на удары ВСУ по медобъектам
Минобороны России объяснило важность освобождения Воздвиженки
Ушла из жизни супруга звезды сериалов «Сваты» и «Кухня»
На российской границе усилили контроль из-за опасной болезни
В Госдуме отметили, как проверить наличие задолженностей по ЖКХ
Немецкий Leopard не выдержал натиска российской армии в зоне СВО
Наступление ВС России на Харьков 27 мая: ТОС выжигают наемников, Купянск
Средства ПВО России за сутки сбили 285 беспилотников
Российские военные поразили «кузницу» ВСУ
Врач назвала наиболее частые причины выпадения волос
Сын Александра Лыкова рассказал, как совмещает работу и личную жизнь
Песков раскрыл, чем Россия помогает Армении за свой счет
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.