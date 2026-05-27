Границы России попали под усиленный контроль из-за болезни

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границах РФ из-за Эболы

Санитарно-карантинный контроль усилен в пунктах пропуска на госграницах России в связи со вспышкой лихорадки Эбола в странах Африки, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе МАКС. Меры приняты для оценки и снижения рисков для здоровья граждан, прибывающих из зон повышенного заражения.

В связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке, в пунктах пропуска на государственной границе Российской Федерации усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения. Для оценки и минимизации рисков также используется АИС «Периметр», — говорится в сообщении.

Также Роспотребнадзор сообщил о создании в России тест‑системы для диагностики Эболы (вирус Бундибуджио). Его производство уже организовано. При этом ведомство оказывает странам Африки консультативно‑методическую помощь в борьбе с распространением лихорадки Эбола.

Ранее врач общей практики Елена Павлова рассказала, что в России в данный момент отсутствует риск распространения лихорадки Эбола. Она отметила, что РФ активно сотрудничала со странами Африки в сфере мониторинга распространения заболеваний.

