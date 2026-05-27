Музыкальный магазин и 30 домов попали под удар ВСУ в Севастополе

Музыкальный магазин и 30 домов попали под удар ВСУ в Севастополе Развожаев: 30 домов, 45 машин и музыкальный магазин повреждены в Севастополе

По меньшей мере 30 домов, 45 машин и музыкальный магазин повреждены в Севастополе из-за атаки ВСУ, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, наиболее сильные повреждения зафиксированы в восьмиэтажном здании на улице Ластовой: там выбиты стекла, посечен фасад и сломаны балконы.

Зафиксированы различные повреждения в 16 многоквартирных и 14 частных домах в разных районах города, — написал Развожаев.

Ранее губернатор Севастополя сообщил, что два человека пострадали на улице Гоголя в результате атаки ВСУ на город. У женщины диагностирована травма глаза, у пожилого мужчины обнаружили перелом и закрытую черепно-мозговую травму, уточнил он.

Кроме того, Развожаев отметил, что ночной удар Вооруженных сил Украины по зданию Южного управления Центробанка в Севастополе был направлен на дестабилизацию финансовой системы. Он добавил, что при этом попытка ВСУ провалилась.

До этого губернатор Александр Хинштейн сообщил, что в Курской области за минувшие сутки был сбит 51 украинский беспилотник. Также зафиксировано 82 артиллерийских обстрела отселенных районов, погибших и пострадавших нет.