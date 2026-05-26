Британия прикрывает провалы в энергетике Эболой

Дмитриев: экс-глава МИД Британии прикрывает провалы в энергетике Эболой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Экс- министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд пытается отвлечь внимание от проблем в британской энергетике, поднимая тему распространения лихорадки Эбола, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в своих соцсетях. Так он прокомментировал публикацию Милибэнда, в которой тот предупредил о рисках распространения опасного заболевания.

Дэвид Милибэнд хочет, чтобы паника вокруг Эболы заглушила его провальные решения в сфере энергетики Великобритании. Он разрушил энергетическую независимость страны и не испытывает ни капли стыда, — написал Дмитриев.

Ранее глава ВОЗ сообщал, что в Конго зафиксировано свыше 900 подозрений на заражение лихорадкой Эбола. Из этого числа лабораторно подтвержден 101 случай, подчеркнул он. По имеющейся информации, самая сложная обстановка сложилась в провинции Итури с населением около 5 млн жителей.

До этого Минздрав Уганды сообщил о трех новых случаях заражения лихорадкой Эбола. Общее число заболевших в стране выросло до пяти человек. Эксперты тогда предположили, что заражение двух жителей Уганды, не выезжавших из страны в последние три недели, может указывать на начало распространения инфекции внутри государства.

