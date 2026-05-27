В Севастополе ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ В Севастополе ПВО и мобильные группы отражают атаку БПЛА, уже сбиты четыре цели

В Севастополе продолжается отражение атаки беспилотников, работают силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, обстановка находится под контролем военных.

Уже сбито 4 БПЛА в районе Северной стороны и Севастопольской бухты, — написал Развожаев.

Жителям города рекомендовано сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Также граждан просят находиться в безопасных местах до завершения работы систем ПВО.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили за сутки более 500 украинских беспилотников самолетного типа. Также, по данным Минобороны, были ликвидированы три управляемые авиабомбы ВСУ.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что мирный житель Кореневского района потерял стопу из-за подрыва на мине. По его словам, все произошло в селе Шептуховка.

Кроме того, пять мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ. Под обстрелы и удары беспилотников попали Донецк, Горловка и населенные пункты Ясиноватского округа.